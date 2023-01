Qué necesita el Cádiz CF para reforzar la plantilla en la recta final del mercado de invierno

El Cádiz CF se halla en una situación delicada a mitad de la temporada 2022/23. No termina de salir de la zona de descenso (ocupa las últimas posiciones desde el comienzo de curso), no acaban de llegar fichajes de unas mínimas garantías en el mercado de invierno y la afición, que no oculta su indignación, se dispone a realizar una protesta que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de enero antes del partido contra el Mallorca que clausurará la primera vuelta.

Quedan nueve días para el cierre de la ventana invernal que son los que tiene club para reforzar la plantilla con vistas a la segunda parte del campeonato con el objetivo de la permanencia en el horizonte. La salvación es posible (el equipo está a un solo punto) a la vez que complicada por las preocupantes sensaciones que destila.

Han llegado dos jugadores que ejercen el papel de suplente y no han elevado el nivel: el lateral derecho Raúl Parra y el medio defensivo Youba Diarra.

¿Qué necesita el Cádiz CF para apuntalar el plantel antes del 1 de febrero? Son varias las posiciones en la que sufre debilidades. El eje de la zaga está asolado por las lesiones. Hasta tres jugadores arrastran problemas físicos (Víctor Chust, Juan Cala y Fali) que llevan al club a buscar un recambio en esa zona. Jorge Meré es el que más suena.

El centro del campo emite señales de debilidad. Se marcharon Tomás Alarcón y Antonio Blanco, que apenas jugaban, y la llegada de Youba Diarra no soluciona el problema porque está teniendo pocos minutos. El club no tenía contemplado incorporar más medios, pero la fragilidad en esa zona le conduce a buscar un inquilino más. El nombre de Gonzalo Escalante cobra fuerza en las últimas horas.

Las bandas son también puntos donde flaquean los amarillos. Theo Bongonda y Brian Ocampo, salvo chispazos puntuales, no están ofreciendo el rendimiento que se esperaba, Sobrino es un delantero reconvertido en jugador de banda e Iván Alejo es la otra opción. El club no se plantea a día de hoy la llegada un futbolista de banda.

La delantera quedó bastante mermada cuando Lucas Pérez fue traspasado al Deportivo el pasado 31 de diciembre. Desde entonces anda la entidad cadista a la búsqueda de un relevo que llegará en la recta final de enero, es decir, esta semana o en los dos primeros días de la siguiente (el martes 31). No son pocos los arietes vinculados al cuadro gaditano. El que gana enteros es Sergi Guardiola, aunque hay otras opciones abiertas.