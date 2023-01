La Federación de Peñas del Cádiz CF convoca una protesta ante la falta de fichajes

La afición está cansada de la situación, de la falta de refuerzos mientras el Cádiz CF sigue metido en puestos de descenso. El enfado de la hinchada queda plasmado en un comunicado lanzado por la Federación de Peñas Cadistas (FPC). El escrito incluye la convocatoria de una protesta el próximo sábado 28 de enero en los bajos de Tribuna del estadio Nuevo Mirandilla a las 13 horas, 60 minutos antes del importante partido contra el Mallorca (19ª jornada de Liga).

La protesta está convocada ante la "notablemente maltrecha situación deportiva del club". No terminan de llegar refuerzos en el mercado de invierno, el equipo no remonta el vuelo y la hinchada está enfadada. Eso sí, la FPC pide el apoyo al equipo durante los partidos.

La plataforma Alma Cadista también ha convocado una concentración en esa zona exterior del estadio una hora antes del encuentro a la que se adhiere Brigadas Amarillas. Se prevé un alta participación de aficionados descontentos con la situación actual.

El comunicado de la FPC, firmado por su presidente, Juan Antonio García, es el siguiente:

La Federación de Peñas Cadistas en vista de la situación deportiva de nuestro equipo, coincide en la inquietud transmitida por gran parte de nuestras peñas, y entiende la necesidad de realizar una protesta lo más secundada posible ante la notablemente maltrecha situación deportiva del club.

Entendemos que, debido al próximo cierre del mercado, no hay mejor momento ni lugar que en la previa del próximo partido en casa y animamos a cualquier peñista que lo desee, a participar en esta convocatoria el próximo sábado a las 13:00 horas en los bajos de tribuna.

Queremos transmitir que la situación nos va desilusionando semana tras semana sin ver motivos de esperanza que nos hagan ver cambios en la situación del equipo. Recalcamos que las peñas no debemos fallar, siempre hay peñas desplazándose a cada campo donde juguemos, desgraciadamente además de sufrir el nefasto trato de la RFEF a nuestro equipo, la ilusión se va minando semana tras semana, más aún, viendo el devenir de los partidos tanto en el estado físico de algunos jugadores importantes, a consecuencia del cansancio y desgaste provocados por la falta de refuerzos de garantías en la plantilla, a día de hoy.

Nos habíamos ganado el respeto de toda España, presumíamos de lo que siempre nos dijo Manolito Santander, pero parece que lo hemos perdido, lo de respeto suena a cachondeo tanto por algunas aficiones rivales "viendo el nivel deportivo de algunos partidos", como de los organismos deportivos a través del menosprecio en muchas ocasiones.

Todas estas situaciones minan en exceso la ilusión de la afición antes de cada partido. Son varios meses desde que realizamos el peor inicio liguero de nuestra historia, y seguimos sin esos refuerzos que nos hagan ir ilusionados y sonriendo a nuestro templo domingo tras domingo.

Seguimos parafraseando al gran manolito, y aunque recibimos a cambio todo un calvario de decepciones, ahí debemos estar, que no se nos olvide, sin abandonar a nuestro equipo, nos pintaremos la cara, nos tragaremos las lágrimas, y allí estaremos, pero al menos pidiendo a los responsables de la gestión deportiva que nos ayude a creer en ella, lo asumimos y decidimos esperar acciones, pero estas no llegan, no se ven, y encima viendo más debilitado el equipo que entonces a fecha de hoy.

Estamos en un momento donde todos debemos aceptar nuestra parte de culpa, ser conscientes cada uno de sus errores, dejar guerras imposibles y apoyar más que nunca al equipo, estar con él, y no enturbiar el ritmo de los partidos, eso no quita que estemos disconformes y desesperanzados con la situación que estamos viviendo.

Y a las peñas cadistas, pedirles hacer de nuestro estadio ese fortín donde animemos a todos los jugadores, desde el primer minuto, desde el pitido inicial, ellos son los que están y tenemos que ir a muerte con ellos, los que están son los que necesitan nuestro apoyo, y si nos va a saca alguien de aquí, a fecha de hoy son ellos, y los que vengan pues lo tendrán desde el primer minuto, si vienen. Discutiremos entre semanas en nuestras tertulias, en nuestros grupos, en nuestra redes sociales, pero una vez empiece el partido a muerte con nuestro Cádiz. Ahora más que nunca como indica nuestro slogan.