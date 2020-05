Emilio Soler: "Mi sueño es subir con el Cádiz CF femenino a la Liga Iberdrola"

Emilio Soler, portuense de 32 años, es el actual técnico del Cádiz CF femenino. Tras cuatro años sentado en el banquillo del club referente en la provincia hace un repaso de toda su trayectoria y analiza la interrumpida temporada 2019-20.

Comenzó su recorrido en el Racing Portuense hace 10 años, tras acabar el ciclo superior de Educación Física. Inició la andadura en la cantera del histórico club y desde entonces no ha dejado de entrenar. El fútbol siempre ha sido su deporte favorito y, aunque probó con el tenis de mesa, siempre supo que quería dedicarse a esto.

Del Racing pasó al Recreativo Portuense, donde compaginó esa experiencia llevando también la selección gaditana femenina durante cuatro campañas. Desde este momento, una vez probados los banquillos de equipos femeninos, no ha querido volver a cambiarlos. "Ahora mismo no me veo volviendo a entrenar a un equipo masculino", asegura.

El inicio en el Cádiz fue casual: "Es verdad que llegar a este club fue un poco de rebote. Yo entrenaba a la selección gaditana y en el último campeonato las niñas que llevaban conmigo tres o cuatro años me decían que no tenían un club referente. Así que, con mi cuerpo técnico, formamos la idea, la presentamos al club amarillo y hasta el día de hoy".

Esta temporada ha sido la cuarta dirigiendo al conjunto gaditano y, pese a que aún no tiene nada firmado, todo apunta a que a lo largo de la 2020/21 seguirá al frente del cuadro amarillo. El técnico afirma que "me siento feliz con este equipo, hay mucha ilusión, ambición y ganas de mejora. Vamos dando pasos cada vez mayores y cumpliendo los objetivos que nos marcamos".

Aunque este año no se ha podido finalizar la Liga, Soler se muestra de acuerdo con la decisión tomada por la Federación y confiesa que "quedaban muchos partidos por disputar pero nos ha venido bien acabar aquí porque no íbamos a alcanzar al Betis B, que marcaba la primera posición. Nuestra meta inicial era conseguir la salvación y lo logramos en diciembre llegando a los 30 puntos, así que finalizar en la segunda plaza ha supuesto lograr con creces lo que nos habíamos propuesto".

Los resultados tan positivos de esta campaña no hacen más que confirmar la buena tendencia que está teniendo el club desde su creación. "Hemos ido creciendo poco a poco y ahora hay que seguir trabajando en la misma línea. Para la temporada próxima, el objetivo ya tiene que ser estar arriba y mantener el equipo tan bueno que tenemos", comenta.

De hecho, cuando Soler es preguntado por objetivos a largo plazo, lo tiene claro: "Mi sueño es llegar con el Cádiz a la Liga Iberdrola. Hay que trabajar mucho y no tener prisa, pero es algo factible porque es un club profesional que está invirtiendo mucho en el equipo femenino".

El técnico, que siempre tuvo como referente a Unai Emery, confiesa que ahora su modelo a seguir es Mere Hermoso, "porque lo conozco, hemos coincidido en mis inicios y admiro mucho donde ha llegado". De hecho, cuando habla sobre su propia evolución como entrenador, dice que ha progresado mucho, "sobre todo gracias a los compañeros que he ido teniendo a lo largo de los años y que me han regalado muchos conocimientos. Hablo de Mere principalmente pero no puedo dejar atrás a Jesús Casas, actual ayudante de Luis Enrique en la selección española y que estaba de coordinador de la cantera del Cádiz cuando yo empecé de entrenador del femenino, además de ser profesor mío en el curso de entrenadores, y Carlos Camacho, entrenador del Racing Portuense".

Soler ha ido afinando su estilo a lo largo de estos diez años y, asegura que "he conseguido que mis equipos sean tácticamente casi perfectos. Me gusta también pulir mucho las acciones a balón parado y les saco bastante partido".

Emilio, orgulloso portuense, también vive de cerca el fútbol de su ciudad. Desde que tenía ocho años era socio del Racing y siempre animó al equipo en el Cuvillo. "Mi sueño cuando empecé era llegar a entrenar al primer equipo, luego pasó lo que pasó y seguí con el Recre, que también me ha aportado mucho".

El míster evoca sus años en El Puerto y tiene recuerdos muy bonitos en ambos clubes. No obstante, la actualidad no es tan idílica como quisiera: "Que haya tres equipos séniors es inviable, todos tendrían que dar su brazo a torcer y hacer un grupo fuerte. No hay acuerdo por ninguna parte y así no se puede llegar lejos. Habría que ir todos a una y que El Puerto vuelva a tener un equipo en categoría nacional".