Edu Ramos, futbolista del Cádiz CF, ha vuelto a la titularidad tras un periodo parado por la lesión que sufrió en la recta final de la preparación veraniega. El centrocampista reconoció el jueves que "he pasado un mes y pico muy malo porque me lesioné en el último partido de pretemporada y fue un chasco para mí. Con el recuperador me he ido sintiendo bien y ahora que estoy teniendo minutos me estoy encontrado mejor físicamente y cada partido que pase me iré encontrando al cien por cien", aseguraba en rueda de prensa.

El malagueño reconoce que psicológicamente ha sido lo más duro: "Me cuesta mucho estar parado. No soy de los jugadores que se quejan por cualquier molestia. Fue duro. Ha sido mi primera rotura muscular de la carrera y ha sido muy duro para mí. Ver que el equipo estaba bien desde la grada no ha sido fácil porque tenía ganas de estar en el campo".

Entiende el mediocentro que lo más importante de este equipo es la competitividad: "Juegue quien juegue lo hace fenomenal y eso es fruto de los entrenamientos que estamos haciendo. Se lo tenemos que poner difícil al entrenador que es quien tiene que elegir. Lo damos todo para que el técnico tenga que elegir antes de cada partido. Entendemos el fútbol bien y todos los que entrenamos estamos preparados para salir de titular".

Y a eso aspira el domingo ante el Rayo Vallecano, un rival muy duro: "Esta categoría está llena de equipos complicados. El Rayo en su casa es muy fuerte y vamos con nuestra misma idea. Estar juntos, ayudar al compañero y conseguir los tres puntos para seguir en la misma línea que estamos trazando".

Sin mirar quién es el equipo que está enfrente: "Sabemos que va a ser muy complicado, sea el Rayo u otro rival. Trabajamos para traernos los tres puntos para Cádiz. Yo creo que allí va a ser fundamental la segunda jugada. El Rayo intentará tener el balón, sacar lo mejor de ellos, pero nosotros no tenemos que hacer nada diferente, simplemente hacer lo mismo que estamos haciendo".