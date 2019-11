Rayo-Cádiz: Horario y dónde ver en televisión

El Cádiz CF afronta este domingo otra prueba importante en el campeonato doméstico. Los amarillos visitan en el estadio de Vallecas a un recién descendido, el Rayo, en pleno recuento electoral y fortalecidos por su impecable marcha en LaLiga SmartBank, refrendada la pasada semana en Carranza frente al Sporting (3-1).

Los de Álvaro Cervera afrontan el encuentro con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, seguirán liderando la clasificación gracias al amplio colchón de puntos que se han fabricado en este primer tercio del campeonato.

El técnico cadista recupera a Akapo y Rhyner, que ya entrenan al ritmo de sus compañeros, aunque contará con las importantes bajas de Cala y Perea. Garrido, que ya tuvo algunos minutos frente al conjunto asturiano, podría ser una de las novedades en el once. También queda la incógnita de quién ocupará la vacante de Perea, siendo Iván Alejo y Jurado los mejor posicionados para hacerse con un lugar en el once.

El Rayo Vallecano, por su parte, se está mostrando demasiado irregular en este inicio de Liga. Los de Paco Jémez son undécimos con cuatro victorias, siete empates y tres derrotas, con 21 goles a favor y 18 en contra. Solo el líder presenta mejores números ofensivos que los madrileños, que tienen en la defensa su mayor lunar en lo que va de campaña.

Este domingo será la primera vez que el ex cadista Álvaro García, traspasado al cuadro de Vallecas en el verano de 2018 por algo más de cinco millones de euros, se enfrente al que fuera su equipo. No será el único ex del Cádiz que vista de franjirrojo este domingo, pues el portero Dimitrievski estuvo una temporada en el filial amarillo.

Horario del Rayo-Cádiz

El partido entre el Rayo Vallecano y el Cádiz se disputa este domingo 10 de noviembre a las 21.00 horas en el estadio de Vallecas. El gallego Javier Iglesias Villanueva será el encargado de arbitrar el encuentro, con De la Fuente Ramos en la sala del VAR.

Dónde ver en TV el Rayo-Cádiz

El duelo entre franjirrojos y amarillos será retransmitido en directo y en abierto por GOL Televisión. También puede seguir el desarrollo del encuentro en vivo a través de los comentarios de Diario de Cádiz.