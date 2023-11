Duras palabras del capitán del Cádiz CF

El capitán del Cádiz CF, Iza Carcelén, atendió a DAZN y los medios oficiales del club tras la derrota, 1-0, frente al Getafe CF.

Como no puede ser de otra manera, palabras críticas por parte del lateral portuense. "La segunda parte la hemos gestionado fatal porque teníamos opciones para ganar este partido y al final no hemos tenido opciones ni para empatarlo. Ellos han tenido más ocasiones que nosotros porque en la segunda parte hemos estado fatal".

Valoración. "Mala porque te pones con uno más muchos minutos y no hemos sabidos gestionar las emociones. Ellos se han llevado el partido a su parte, parando juego llevando las acciones a su lado... han jugado bien sus bazas y nosotros hemos estado horribles", añadiendo que "no hemos sabido leer el partido". "Tenemos que mejorar eso porque no nos puede pasar que estemos tanto tiempo con uno más y el partido se nos vaya al traste".

Análisis final del Cádiz CF. "En la segunda mitad, ellos han llegado a jugar incluso mejor que nosotros. La primera mitad fue muy igualada y donde hemos tenido ocasiones para marcar".