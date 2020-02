El entrenador del Sporting de Gijón, Miroslav Djukic, afirmó el jueves sobre el partido contra el Cádiz CF (viernes 21 de febrero en El Molinón) que "venimos de ganar de Santander, es buena la ilusión, pero no hemos hecho nada y viene el líder con el cuchillo entre los dientes tras perder en casa; no hay nada que festejar, no pensemos que somos figuritas: vamos a sufrir y hay que ponerse el mono de trabajo".

Reiteró Djukic que "no podemos caer en la relajación, tenemos que ser inteligentes, porque nos espera un gran rival, que está arriba desde el principio, y un partido con mucho trabajo". Recurrió a un símil para explicar que "de la UVI no se pasa directamente a la casa de uno, antes hay otros pasos, se va a planta…".

Sobre la posible repetición del once inicial, no la confirmó, si bien respondió que "lo que bien funciona, malamente se toca".

El técnico del Sporting dio las claves para competir en Segunda: "trabajo, concentración, intensidad, ningún error y sin concesiones".

Ante las características del Cádiz CF, apuesta por que el Sporting ponga en liza su personalidad, pero especialmente tiene que saber dónde no puede perderse el balón, dadas sus rápidas transiciones. Defendió que hay que salir "muy metidos desde el principio, porque ya pagamos bastantes novatadas; en Segunda hay muy pocas remontadas".

Djukic convoca a la totalidad de su plantilla para el encuentro con la única excepción del lesionado Babin. El equipo quedará citado el viernes por la mañana en El Molinón para subir a Mareo, donde aguardará la llegada de la hora del partido y donde hará una sesión de activación.