El entrenador del Cádiz acudió este miércoles a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal para atender a los medios en la comparecencia previa al partido de este viernes en Gijón, tras una semana de trabajo más corta de lo habitual. “Me hubiese gustado una semana más larga porque después de una derrota siempre hay cosas que corregir, cosas que hablar, estar juntos, verlas, ponernos de acuerdo. Pero es así, tenemos menos días, apenas sin recuperación…”.

Álvaro Cervera insiste en la idea que transmitió el pasado domingo en el Ramón de Carranza tras el revés sufrido a manos del Málaga. “Me repito, casi siempre es el mismo discurso cuando el resultado no es bueno, pero es la realidad. La realidad de que en vez de ir a lo concreto… Nos conocen muy bien, nos hacen cambiar nuestra forma de jugar, y no somos un equipo con varios registros. Jugando de una forma nos encontramos muy seguros y en otras no tanto”.

La importancia de correr sin balón. “Cuando el equipo corre más con el balón suele ocurrir que no gana, y cuando corre sin balón, normalmente gana. Los rivales lo saben, lo manejan y nos hacen jugar de esa manera. Aparte de eso, tenemos que ser intensos, más allá del momento, más allá de la presión por el liderato que nos cuesta manejar”.

El técnico matiza sus palabras en relación a la intensidad que reclama. “Las tarjetas como las que vieron nuestros dos delanteros el otro día en la primera parte no tienen nada que ver con la intensidad, sino con llegar justo al balón". La intensidad de la que habla guarda relación con "el número de balones robados, los que al contrario les haces perder, balones divididos, metros más adelante o detrás donde defiendes, tener cabeza fuerte. Son jugadas que no se ven pero que manejamos y vienen dadas por el juego de uno y por el contrario; cuando tienen el balón las puedes poner en práctica, cuando es como el otro día, que el rival no comete errores, es más difícil”.

La ausencia de José Mari favoreció que mantuviera la apuesta por los dos puntas, una opción que defiende con argumentos. “Desde la llegada de Malbasic y Álvaro (Giménez) tenemos que probar y ser capaces. Lo hicimos en Las Palmas y ganamos, y ante el Málaga y perdimos. El equipo se resiente pero tenemos que tener más pegada. No vamos a dejar de hacerlo”.

Su afirmación da lugar a pensar que mantendrá el esquema, obligado a realizar cambios por las bajas de los sancionados Alberto Perea y Filip Malbasic. Pero tampoco queda tan claro. “Me lo replanteo más que por bajas por otras razones, si veo al equipo bien o no. Tenemos que ser fuertes, ni hábiles ni preciosistas ni excepcionales, sino fuertes, y a partir de ahí todo lo demás”.

Ante la ausencia de Perea, ¿puede que sea el momento de Jurado? “Podría ser, no digo que no, hay que valorar. El otro día salió en la izquierda y luego lo metimos por dentro, pero en este equipo puede rendir más por la izquierda. Cuando ha estado siempre lo hemos utilizado, pero tuvo dos lesiones y nunca ha cogido el ritmo. Ahora parece que sí. La calidad la tiene, lo sabemos”.

Por suerte, el último tercio de la competición, un sprint final de 14 jornadas, se afronta con todos disponibles. “Llevamos tiempo con todos, con alguno tocado pero con todos. Eso es bueno, aunque también supone un hándicap a la hora de hacer la lista porque se quedan muchos en casa. Pero es bueno para poder elegir”.

En cuanto al rival, Cervera advierte de la dificultad que entrañará esta salida. “El Sporting cambió de entrenador y al principio no surtió efecto, pero ahora sí. Maneja bien el balón, tiene las ideas claras y viene de haber conseguido un resultado buenísimo en Santander. El Sporting, esté bien o mal, en El Molinón es peligroso, y además creo que ahora está bien”.

También parece tener claro cómo hincarle el diente. “El plan es que no jueguen cómodos; cuando hacemos eso, incomodamos al contrario, nuestra posibilidad siempre aparece”.