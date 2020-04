David Gil: "En el Cádiz CF se ha formado una familia"

El guardameta cadista David Gil atendió a los aficionados del Cádiz CF en una nueva edición de las charlas digitales que se emiten en directo por las diferentes plataformas del club. "Por cómo me trata el club, el vestuario y todos, estoy muy contento. Se ha formado una familia, es lo que he visto desde que he llegado y en ningún sitio he estado tan cómodo. Han sido mis primeros años en Segunda, he intentado encajar en un sitio y coger experiencia y veteranía en un sitio donde estoy contento. Yo quiero quedarme aquí y jugar minutos en el Cádiz", explicó el portero.

David Gil tuvo palabras de elogio para Cifuentes. "Intento aprender de él todo lo que pueda. Es el capitán del equipo, representa un papel importante en el Cádiz. La portería no es fácil. Intento coger esa veteranía y templanza que tiene. Me gustaría que en un futuro se me pueda tratar a mí como se le trata a él".

El arquero no ocultó sus ganar de volver a la normalidad. "Fastidia un poco que mi debut en Liga en Carranza se haya tenido que hacer esperar y cuando lo más seguro es que se pueda jugar sin afición. Nuestra afición, tanto fuera como en Carranza, es un jugador más. Lo que nos apoya la afición desde la grada lo notamos en el campo. Poder jugar en Carranza da una alegría y una motivación extra porque es un estadio de Primera. Tengo muchas ganas de jugar y demostrar lo que valgo".

El portero desveló cuál era su posición en el campo antes de ser portero. "Antes de ser portero era extremo izquierdo en el equipo en el que jugaba de niño, no sé si ahora tendré esas características para jugar ahí porque no es que sea muy rápido. Lateral izquierdo sería una buena posición para mí".