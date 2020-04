Dentro del campo la pareja de centrales que conforman Fali y Cala es pura compenetración. Pero fuera de los terrenos de juego cada uno tiene su particular opinión respecto al regreso de la competición en plena pandemia provocada por la expansión del coronavirus. Si el valenciano se mostró radicalmente en contra de volver a calzarse las botas mientras exista riesgo de contagio, llegando incluso a amenazar con la retirada, el sevillano apuesta en cambio por regresar cuanto antes al césped para acabar la Liga.

En una charla en directo en Instagram con el futbolista del Levante Coke Andújar, el defensa cadista afirmó que "deberíamos jugar, guardando un protocolo y una seguridad. Está la gente en la construcción, supermercados… por responsabilidad aunque haya un poco de riesgo tenemos que jugar. Lo que menos nos preocupa es nuestro salario directamente. Incluso hasta para dar entretenimiento deberíamos jugar y no podemos ser egoístas a esperar a una vacuna porque eso no te lo va a asegurar nadie”, subrayó.

En la misma línea se mostró su ex compañero en el Sevilla, Coke, que expresó que "ojalá haya fútbol" cuando todo se vaya abriendo. "La parte mala es que será sin público lo más normal por riesgo de contagio. Pero acabar LaLiga por la parte económica para todos los clubes y todos los trabajadores y, sobre todo, por la parte deportiva por todo lo que se está jugando y en Segunda porque se juegan algo tan importante como ascender a Primera", explicó el jugador levantinista.

Coke y Cala guardan una buena amistad desde que coincidieran en la plantilla del Sevilla FC. Y el madrileño no descarta que sus caminos vuelvan a unirse en un futuro y vestidos de amarillo. Así, confesó que a su novia, nacida en San Fernando, le encantaría que fichara por el Cádiz para que ambos jugaran juntos de nuevo. "El año que viene es complicado porque me quedan dos años de contrato y estamos fenomenal en Valencia", señaló. Un no... por ahora a vestir la camiseta del Cádiz junto a su amigo Cala en Carranza.