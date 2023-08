Cumbre por Sergio Camello entre el Cádiz CF y el Atlético

La 'operación Sergio Camello' continúa en marcha y el Cádiz CF da todos los pasos a su alcance para conseguir la adquisición de un delantero que pertenece al Atlético de Madrid. El 1 de septiembre cerrará el mercado de fichajes y el club gaditano tiene por delante algo más de tres semanas para que su plantilla tenga todo lo que necesita el entrenador. El joven atacante es un ambicioso deseo por el que, desde las entrañas del Nuevo Mirandilla, se ha metido la quinta velocidad.

El Cádiz CF va muy en serio en un asunto que ha tenido un momento clave porque ya se ha producido una cumbre entre la entidad cadista y la colchonera. Un encuentro de altos mandatarios en el que ha estado sobre la mesa el nombre de Sergio Camello. Una cita en la que se han ido estudiando las cifras de una operación de un calado enorme para el Cádiz CF.

El cara a cara de altos vuelos entre ambos clubes tiene nombres y apellidos, así como un emplazamiento; la cumbre se ha llevado a cabo en Zahara de los Atunes y en la misma estuvieron Manuel Vizcaíno, como presidente del Cádiz CF, y Miguel Ángel Gil Marín, como consejero delegado del Atlético de Madrid. Hay que tener presente que el máximo dirigente cadista veranea en la entidad local autónoma que pertenece a Barbate.

Vizcaíno y Gil Marín, quienes no estuvieron solos en ese encuentro, trataron con profundidad y análisis detenido las opciones de que Sergio Camello se enfunde este próximo curso la camiseta amarilla. Desde el Cádiz CF, hay un objetivo abierto que pasa por la llegada de un atacante, y existe el nombre de la joven promesa rojiblanca que ya causó furor la campaña pasada en el Rayo Vallecano, donde recaló a préstamo procedente del Metropolitano.

Diego Pablo Simeone no cuenta con el ariete, que tiene contrato en vigor con los colchoneros hasta el 30 de junio de 2026

Precisamente desde Vallecas se estaban frotando las manos hasta hace poco porque pensaban que el futbolista iba a repetir el camino para quedarse en la capital de España. Sin embargo, la aparición del Cádiz CF -no es la única propuesta que baraja Camello- frenó ese trayecto porque, además, el delantero no tiene claro su papel en el Rayo ahora que no está Andoni Iraola, el entrenador que apostó decididamente por él hace un año.

La cumbre en Zahara de los Atunes entre Vizcaíno y Gil Marín detuvo la intención de que el ariete repitiera cesión en el Rayo, pero desde el Cádiz CF no sólo se contempla esa posibilidad porque se han echado números para obtener en propiedad al futbolista aunque no fuera al 100 %. Se habla de una operación que podría rondar los cinco millones de euros para que Camello deje el Metropolitano y aterrice en el Nuevo Mirandilla. Un desembolso mayúsculo para la entidad gaditana que estaría dispuesta a realizar.

En la reunión del presidente cadista y el consejero delegado atlético se contemplaron todas las posibilidades para llevar la operación a buen puerto, partiendo de la premisa de que Diego Pablo Simeone no cuenta con Sergio Camello y que éste tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2026.

El asunto es que no sólo el Cádiz CF forma parte de ese pequeño pelotón de equipos que corre tras el canterano rojiblanco y no es descartable que desde el Rayo Vallecano se produzca un contraataque para elevar la oferta por un delantero que conocen a la perfección y que pretenden tener de vuelta en Vallecas.

El cara a cara Vizcaíno-Gil Marín puso sobre la mesa las especiales circunstancias que tiene esta operación y el interés absoluto del Cádiz CF para conseguir al atacante como guinda final a la delantera amarilla para la temporada 2023/24.