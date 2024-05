El Cádiz CF vence al Getafe y se resiste a descender (1-0)

El Cádiz CF sigue creyendo en el milagro. Hizo los deberes en la 35ª jornada con una victoria (1-0) sobre el Getafe que le mantiene con vida aunque las posibilidades de salvación siguen siendo escasas. Sigue estando en manos de sus rivales directos.

El conjunto amarillo fraguó el triunfo sobre el anclaje de buena primera mitad en la que cobró una corta ventaja que a la postre fue suficiente. La clave fue mantener la portería a cero. Con esos tres puntos, llega a los 29 puntos a la espera de lo que hagan otros equipos. En el mejor de los casos, se colocará a cinco puntos de la permanencia.

La presencia de Roger Martí fue la principal novedad del once. Su primera titularidad una vez recuperado de su lesión. Una vez más, una alineación sin jugadores del mercado de invierno. Mauricio Pellegrino no se complicó y se decantó de inició por un 4-4-2 y una presión alta con la intención de robar lo más arriba posible.

Se notó desde el principio quién estaba más necesitado no sólo por el empuje, sino por las señales de precipitación, sobre todo a la hora de resolver situaciones en defensa y las dificultades en la definición que se prolongaron el tiempo. En cualquier caso, el primer aviso lo dio muy pronto (en el minuto 3) Roger Martí con un cabezazo que hizo que la pelota se perdiese por encima del larguero.

Como no podía ser de otra manera, los locales llevaron el peso del juego obligados por las circunstancias. Lo hicieron con más corazón que lucidez en medio de un ambiente con cierto aire de crispación. El personal animó pero no como en otras tardes. De hecho, no se cortó un pelo a la hora de mostrar su enfado con su equipo, al que no perdonó cuando fallaba. Hubo también gritos contra el presidente, Manuel Vizcaíno, y el vicepresidente, Rafael Contreras.

En el 15, Mata no llegó al esférico por centímetros solo delante de Ledesma en una acción aislada de los visitantes, mientras los locales acumularon una ocasión tras otra. El cuero no paró de entrar en el área getafense.

En el 17, un disparo Gonzalo Escalante desde la frontal del área acabó con el balón entre los brazos de David Soria. Dos minutos después, Roger Martí, muy activo en punta junto con Chris Ramos, se anticipó a Gastón Álvarez en la disputa del balón y su remate a bocajarro lo sacó el arquero.

Las oleadas ofensivas de los gaditanos fueron constantes, sin margen para el respiro ante un adversario sin demasiada tensión competitiva. Los amarillos siguieron llegando arriba con claridad falta del gol, el eterno problema. En el 29, un zapatazo de Chris Ramos en el área se topó con Soria, el mejor de los madrileños.

La persistencia tuvo recompensa en el minuto 35 con un penalti transformado por Rubén Alcaraz tras un manotazo en la cara de Djené (fue amonestado) sobre Chris Ramos dentro del área cuando peleaban por el balón tras un centro de Joseba Zaldua. El central tocó además el balón con el brazo. Cometió dos penaltis en una misma jugada. El medio cadista ejecutó la pena máxima con un tiro a media altura que entró en la portería pegado a un poste.

El 1-0 dio tranquilidad a un Cádiz CF que había merecido ponerse por delante en el marcador después de más de media hora de insistencia. El tanto alteró el guion del partido. El Getafe despertó tímidamente y el Cádiz CF decidió protegerse en su parcela sin renunciar a traspasar la la línea central. En el 41, Sobrino sufrió un fuerte empujón de Carmona dentro del área que debió haber sido señalado como penalti. N el árbitro ni el VAR quisieron saber nada.

El Cádiz CF se marchó al descanso con un gol de renta que hacía justicia a su apuesta por la victoria. Le tocaba mover ficha a José Bordalás, con dos cambios en la reanudación y una actitud atacante que no había mostrado en la primera mitad.

Las opciones de los amarillos de quedarse con el triunfo pasaban sobre todo por la solidez defensiva per sin olvidarse de llegar al lado contrario. Apostaron por juntar líneas atrás y buscar el contragolpe. El primer intento después del intermedio fue de Rubén Alcaraz con un derechazo desde la frontal que se escapó alto.

Generó peligro a contramano el equipo de casa. En el 55, Robert Navarro desbordó por la izquierda, se internó dentro del área y su asistencia a Chris Ramos, solo a la espera del remate, la abortó un zaguero. Casi sin respiro, en el 57, Soria evitó uno de los goles de la temporada cuando sacó con la mano u balón que se colaba tras una falta que Javi Hernández lanzó con una vaselina desde el centro del campo.

El Getafe se lo tomó algo más en serio la segunda parte hasta el punto de amenazar la victoria del necesitado. Pellegrino reaccionó con varios movimientos en busca de frescura y dio entrada a Iza Carcelén, Iván Alejo y Juanmi. Poco después le tocó el turno a Maxi Gómez, recibido con una gran pitada por parte de la hinchada.

En el 67, un disparo colocado de Luis Milla se perdió cerca de una escuadra en pleno asedio de los visitantes, que olieron las dudas de los locales.

Llegaron momentos de sufrimiento. En el 75, Latasa, solo en el segundo palo, marcó tras un centro de Greenwood pero el gol fue anulado por fuera de juego. Tuvo suerte un Cádiz CF venido a menos. En el 79, Ledesma, con algún apuro, se hizo con la pelota tras un tiro de Diego Rico desde la frontal.

Los amarillos espaciaron sus llegadas arriba y sin el segundo gol, el de la sentencia, el triunfo quedó a expensa del cierre de la portería. En el 85, Ledesma detuvo el disparo lejano de Latasa. En el tiempo de prolongación, el cancerbero evitó el empate tras una buena parada tras un disparo de Rico y su rápida reacción para hacerse con el balón en segunda instancia antes de que llegase un delantero.

En la última jugada del partido, Ledesma repelió el cuero tras otro disparo de Rico. Aturdido tras la acción anterior, no atrapó la pelota y causó inquietud, aunque el marcador no se movió.