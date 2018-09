"La Copa no nos da nada"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, afirmó en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey ante el Tenerife que el equipo "no puede correr siete kilómetros menos que el rival", como sucedió en el encuentro contra el Mallorca. En Son Moix "vi un equipo irreconocible, me quedé perplejo, pero son cosas del fútbol. El rival estuvo bien y otros como no, concedimos ocasiones y corrimos menos. Hay que trabajar para evitar esa situaciones".

Explicó que "no somos un equipo fiable en los pases pero ese no es el problema, el problema es que defendemos con ocho o nueve jugadores detrás de la pelota y el otro día con lo hicimos cuatro o cinco y con varios descolgados. Puede ser que algunos no puedan físicamente. Hay que detectarlo y ponerle remedio. El problema son las ocasiones que te hacen, la facilidad con la que te las crean. Acierto de ellos pero también parte de culpa nuestra".

Cervera habló claro sobre la Copa del Rey. "No nos da nada, no la vamos a ganar. El año pasado hicimos una gran Copa, eliminamos a un Primera, y al final nadie se acordó. Además estamos metidos en muchos viajes seguidos y tenemos lesionados".

A ello se une una larga lista de jugadores lesionados. A las bajas ya conocidas de Jairo Garrido se unen las de Azamoum, con un golpe en un peroné y José Mari, al que se le ha inflamado la rodilla que se lesionó de gravedad.

Mari Barco tiene dolor en un costado -por un golpe- pero quizás pueda pueda llegar a tiempo.