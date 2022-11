Contreras dice que el Cádiz CF tiene capacidad para hacer fichajes en invierno

El vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, participó en la tarde del martes 15 de noviembre en un webinar abierto a todos los aficionados y en el que se sometió a las preguntas recibidas tanto por correo electrónico como en el chat en directo, además de preguntas de cuatro representantes de la prensa de la ciudad.

En el evento, Rafael Contreras explicó su procedencia, en qué condiciones y por qué llegó al Cádiz CF. "Vuelvo a Cádiz después de mucho tiempo viajando alrededor del mundo con mi compañía y, cuando vuelvo, el objetivo es ayudar a la parte no deportiva y al crecimiento del Cádiz CF desde un punto de vista económico. Uno de los motivos por los que yo me incorporo es porque el club necesita incrementar la generación de ingresos fuera del ámbito deportivo. Todos los clubes de España están en cifras de 20, 30 o 40% de generación de ingresos de manera extraordinaria al mundo del fútbol, y el Cádiz CF tiene que hacer ese recorrido y, para poder competir, generar esos ingresos".

Indicó Contreras que "soy de Cádiz, he estado en Cádiz con mis empresas desde hace bastantes años y he patrocinado al Cádiz CF, de ahí viene el inicio de la relación un poco más estrecha. A partir de ahí, dejo la presidencia de mi compañía en Madrid, vuelvo a casa y el presidente me cuenta el proyecto de desarrollo de hacer un club grande. Fruto de esas conversaciones, estando el Cádiz CF en Segunda División, llegamos a un acuerdo de invertir en el Cádiz CF. La relación se ha estrechado mucho más trabajando juntos. Vengo a sumarme a la visión de un presidente que cogió al club en liquidación y lo ha llevado a Primera División".

En cuanto al aforo del estadio Nuevo Mirandilla, el vicepresidente amarillo detalló la cuantía de las ausencias regulares de abonados al estadio y habló sobre el plan de futuro que desea la entidad. "La realidad es que el estadio se llena, pero no todo el mundo que tiene su abono viene a cada partido. De 2.000 a 6.000 abonados son los que no vienen habitualmente a los partidos, pero esos abonos no son vendibles. Tenemos un estadio de 20.500 personas, 17.000 abonados, 2.000 entradas a afición visitante, LaLiga..., por lo que tenemos un ticketing de 1.500 entradas. Nuestro objetivo es que el estadio se llene de cadistas. Queremos que el Nuevo Mirandilla sea un fortín y, para ello, tiene que llenarse de cadistas".

La actualidad, en cualquier caso, protagonizó algunas de las preguntas tanto de los periodistas asistentes como de los aficionados, a través de medios telemáticos. En este sentido, Contreras no tuvo reparos a la hora de comentar la derrota en Irún. "Nos ha dolido muchísimo la eliminación en la Copa del Rey. Lo peor ha sido romper la dinámica del equipo, veníamos de una buena dinámica de partidos y, quieras o no, lo de la Copa te rompe esa dinámica positiva hacia lo verdaderamente importante. A nadie nos ha gustado, a los propios jugadores, al cuerpo técnico y al club en general. Lo único que podemos hacer es pedir disculpas, no nos lo esperábamos. Lo que tenemos que hacer es recuperar la dinámica en la que veníamos".

Asimismo, el vicepresidente cadista habló sobre el próximo mercado de invierno. "Estamos trabajando mucho en reforzar el equipo. Fichar, en general, es difícil, y en el mercado de invierno tiene un plus añadido. Tenemos la capacidad, pero tiene que darse y conjugarse. No vamos a traer por traer, vamos a traer aquello que aporte verdadero valor a una plantilla por la que seguimos apostando. Entiendo el sentimiento y el desasosiego, pero la realidad es que esta plantilla ha demostrado que puede competir en Primera División de una manera muy digna".