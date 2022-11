Real Madrid - Cádiz CF: Rodrygo sigue mintiendo sobre Fali

Varios días después del partido de Liga entre el Real Madrid y el Cádiz CF disputado el pasado 10 de noviembre, aún no se han apagado los rescoldos de la tensión vivida sobre el césped en determinados momentos.

Desde el Real Madrid criticaron que el colegiado y el VAR pasasen por alto la agresión de Fali a Rodrygo y el propio Rodrygo cargó contra el árbitro y el vídeo arbitraje por no expulsar al defensa cadista. Lo que callaron tanto el club blanco como el Rodrygo es que fue el futbolista braslieño quien primero agredió a Fali, como se aprecian en las imágenes que luego circularon por las redes sociales.

El propio Rodrygo, que agredió a Fali en primer lugar, vuelve a hacerse la víctima, como si él no hubiese hecho nada. En declaraciones a Tomás Roncero, en el diario As, vuelve a cargar contra los árbitros y contra Fali. Quizás lo hace porque sabe que tiene un manto de protección mediática en la capital que traga por todo lo que haga o diga. Va de limpio después de lo que hizo. Y no es la primera vez que agrede. Hay imágenes de lo que hizo en un partido contra el Mallorca en la que no sale bien parado.

Fali no tuvo reparos en reconocer lo que hizo. Rodrygo, pese las imágenes que le delatan, nada de nada. Va de agredido cuando también fue agresor y además el que abrió la veda. Los dos tuvieron que se expulsados en el caso de que el árbitro hubiese adoptado la medida más drástica.

El brasileño, que se une a la selección de Brasil para disputar el Mundial de Qatar coloca un nuevo mensaje con más de una mentira y sigue erre que erre.

"Tanto Vini como yo hemos sufrido agresiones en esos dos últimos partidos y los árbitros muy mal por no sancionarlo. Lo permiten todo", señala Rodrygo en el rotativo madrileño. Primera mentira: Vinicius no fue agredido en el partido contra el Cádiz CF. Sufrió algunas entradas pero en ningún caso fue agredido. Lo que sí hizo fue exagerar con sus caídas. Es más, Vinicius quiso tomarse la justicia por su mano cuando fue a provocar a Fali después del incidente con Rodrygo. Y algo más. Vinicius faltó el respeto a los rivales al decirles que son un equipo de Segunda. Pero tanto Rodrygo como él son víctimas.

Rodrygo sigue manipulando con sus declaraciones: "Ya dije que era una vergüenza lo que me pasó a mí con Fali y que tampoco el VAR dijese nada. Me miró y me dio, no fue un incidente. No sé para qué está el VAR". Segunda mentira. Una manipulación en toda regla. Parece que es un corderito cuando fue él quien fue a por Fali. Las imágenes así lo demuestran, pero sigue empeñado en engañar con una mezcla de victimismo y prepotencia.