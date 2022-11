Rodrygo agrede antes a Fali en la jugada más polémica del Real Madrid-Cádiz

El encuentro entre el Real Madrid y el Cádiz CF (2-1) sigue dando mucho que hablar más allá del resultado. Las acciones polémicas y, de manera especial, el pique entre Rodrygo y Fali está dando la vuelta al planeta fútbol por lo que sucedió en el césped del Santiago Bernabéu.

En un ataque del conjunto blanco, las imágenes iniciales -repetidas por DAZN en varias ocasiones- muestran un golpe de Fali sobre Rodrygo, que al acabar esa acción provoca la ira de Vinicius y que se formara una tángana entre futbolistas que el colegiado riojano Soto Grado saldó con una amarilla para el propio Fali y otra para Vinicius.

Sin embargo, los vídeos y los análisis han ido volando desde anoche y hay pruebas claras de que la acción más polémica del choque no fue lo que pareció. A esta información acompaña un vídeo en el que se aprecia claramente que es Rodrygo el primero que agrede a Fali, tras lo cual el defensa del Cádiz CF suelta su brazo hacia el rival y se produce ese segundo contacto.

Cabe recordar que justo después del encuentro, Rodrygo cargó con dureza contra el central cadista. "Me ha mirado -en relación a Fali- y me ha dado. Ha sido intencionado", apuntaba el madridista a los micrófonos de DAZN, que se extendía dando fuerte a Fali. "Es una vergüenza lo que ha sucedido. El VAR está para algo", reiterando que "es una vergüenza y una agresión como esta no tiene cabida en el fútbol".

Por su parte, Fali no ocultaba la parte más fea de su acción. "Al final es verdad que le doy y no es un codazo", trataba de aclarar también a DAZN. "Yo lo intento parar y en la imagen parece más de lo que ha sido. Me he disculpado. Son cosas del fútbol. Me he pasado un poquito. Le doy un poco, bueno, bastante, pero no es para hacerle daño. Parece más de lo que ha sido porque lo intento agarrar con el brazo pero no para darle un codazo".

Las imágenes muestran que el papel de víctima no es el que le corresponde al jugador del Real Madrid al ser el primero en utilizar malas artes. No cabe duda que al ser una agresión mutua, si el colegiado o el VAR hubieran intervenido la sanción para ambos hubiera sido la tarjeta roja.