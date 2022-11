Rodrygo carga con mucha dureza contra Fali

El Real Madrid-Cádiz CF (2-1) ha dejado tensión entre ambos equipos, sobre todo en la primera parte, con roces continuos entre los futbolistas con especial protagonismo de Vinicius y Rodrygo por el equipo blanco, así como Iván Alejo y Fali por el amarillo.

Precisamente Rodrygo atiende a DAZN, donde carga con dureza contra el defensa del Cádiz CF y contra al papel del VAR cuando habla de agresión. "Me ha mirado -en relación a Fali- y me ha dado. Ha sido intencionado", apunta el madridista, que se extiende dando fuerte a Fali. "Es una vergüenza lo que ha sucedido. El VAR está para algo", reiterando que "es una vergüenza y una agresión como esta no tiene cabida en el fútbol".

El malestar de Rodrygo es grande con lo sucedido y señala a Fali sin pelos en la lengua. El central cadista se ha escapado en esta ocasión de una acción que podría haber provocado su expulsión.