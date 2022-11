Fali: "Es verdad que le he dado y le he pedido disculpas"

El otro protagonista del lío con Rodrygo, Fali Giménez, habló con sinceridad de lo que pasó en la acción de la que más se está comentando tras el Cádiz CF-Real Madrid (2-1).

"Al final es verdad que le doy y no es un codazo", trata de aclarar. "Yo lo intento parar y en la imagen parece más de lo que ha sido. Me he disculpado. Son cosas del fútbol. Me he pasado un poquito. Le doy un poco, bueno, bastante, pero no es para hacerle daño. Parece más de lo que ha sido porque lo intento agarrar con el brazo pero no para darle un codazo".

De la imagen del Cádiz CF, el defensa valenciano explicaba que "nuestro plan era plantear un partido difícil para el Real Madrid y la realidad es que hemos tenido ocasiones para hacerle más daño". "Hemos tenido situaciones claras y peligrosas, y en los últimos minutos el Real Madrid lo ha pasado mal".

Posteriormente, en declaraciones a Cope, Fali ha explicado que Vinicius "estaba diciendo que éramos de Segunda", lo que ha molestado al zaguero. Y también ha explicado que en el descanso en el túnel de vestuario hubo roces en los que tuvo que intervenir la seguridad.