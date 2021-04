Cervera planea cambios en el once y da la clave para puntuar en Valladolid

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, reconoció el viernes 23 de abril que el equipo "acusa mucho" tener que disputar tres partidos en siete días. El conjunto amarillo visita al Real Valladolid el sábado después de haberse enfrentado al Real Madrid el miércoles 21 y al Celta de Vigo el domingo 18.

"Tenemos que pensar en hacer cambios", adelantó Cervera durante la rueda de prensa que ofreció el viernes.

Esa es la idea que baraja el técnico, "veremos a ver si el sábado cambiamos de opinión". Aún no ha decidido la alineación y dispone de un día de margen para ello.

Lo que sí tiene claro el 'míster' es que el su equipo debe "hacer los puntos necesarios para salvarnos" lo antes posible. "Si ganamos el sábado estaría casi conseguida la permanencia “virtualmente, pero ellos se juegan mucho y será muy complicado”.

Cervera reconoció que el enfado del último partido (ante el Real Madrid) "se va pasando y ahora pienso más en el que tenemos que en el anterior". En cualquier caso, tiene claro que "no se pueden perder partidos en el minuto 50, hay que pelearlos más. Más adelante hay que cambiar radical si no no podemos competir en esta categoría".

"Cuando la gente pueda venir al campo, tiene que venir con la idea de pode ganar, no pudimos hacer por los errores, que si son diarios y no cambian se acaban tomando decisiones". A su juicio, "es bueno poner a un jugador que ha cometido errores porque va a salir más concentrado. Los errores se cometen y tenemos que aprender día a día. Nos ganaron bien, pero el otro día pusimos nosotros la primera piedra para perder el partido".

El preparador cadista no ocultó que la ansiedad puede aparecer. "Tenemos 36 puntos y quedan seis jornadas, es algo que no se esperaba nadie, ni nosotros. Estamos muy cerca y es un logro, pero si pasan los partidos y no lo conseguimos nos pondremos nerviosos, está demostrado que nos pasa. Sin entrar en esa urgencia, lo mejor es lograrlo cuanto antes y estar más tranquilos".

El Valladolid, 16º con 28 puntos (sólo uno más que el descenso) está mucho más necesitado que el Cádiz CF y Cervera avisó de la dificultad del rival y del partido. "Tiene jugadores determinantes, cualquiera de sus delanteros y además están Orellana, Óscar Plano, Alcalá… Tiene plantilla para estar más arriba".

Cervera afirmó que "es un partido complicado porque ellos tienen más urgencias y nos harán sufrir. Tenemos nuestras armas e ideas y si el partido se hace largo estará más a favor de conseguir lo que queremos".

Sobre el posible once, el técnico expuso que "tengo una idea de que va a haber cambios porque hay jugadores muy cansados que no pueden jugar tres partidos en siete días. Mañana lo tendré claro, sé que tiene que haber cambios. Dos jugadores que no tengo claro en qué puesto, lo demás sí".

Por último, Cervera se refirió al aprendizaje de las derrotas: "Hemos aprendido muchísimo de las derrotas como ante el Madrid. Hemos tenido otras en años anteriores, como los tres goles recibidos en Alcorcón o en Vallecas. Hemos aprendido mucho de esas cosas. Cuando te pasa ante el Real Madrid, igualmente te enfadas".

El problema no sólo es perder. "Perder podemos perder, pero te tienen que ganar. Hemos aprendido mucho. Hemos sido buenos porque hemos aprendido las lecciones. Ante el Real Madrid cualquier fallo te lo condena, pero el fallo es tuyo y debe dar igual el rival. Perdimos con el Villarreal o el Betis, nos ganaron pero competimos bien. El otro día dimos un paso atrás. Quiero que el Cádiz tenga posibilidades de ganar todos los partidos".