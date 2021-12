Cervera: "Nos hace falta aire nuevo"

Comparecencia de Álvaro Cervera en la previa de la Copa del Rey, cuya segunda ronda lleva al Cádiz CF este jueves hasta Albacete (21:00 horas). El técnico del conjunto amarillo no oculta que este torneo es secundario, aunque no pretende tirarlo.

"Sabemos lo que es esta competición y como está diseñada. Priorizamos la Liga al cien por cien, pero cuando el Cádiz compite en una competición oficial tiene que hacer lo posible por ganar el partido y pasar la eliminatoria. Sabemos como está diseñada esta competición; normalmente para que lleguen dos equipos potentes a la final. Y en el intermedio, para ayudar a los modestos con un buen sorteo y una buena taquilla. Es difícil llegar lejos por como está confeccionado".

El técnico del Cádiz CF ya apostó en Liga el lunes por gente poco habitual, por lo que el once de la Copa genera aún más dudas. "Normalmente intentaremos hacer un equipo donde pueda actuar gente que ha jugado menos y pensando en el partido que ha pasado y el que viene. Es verdad que tenemos un problema con las fichas con la gente del primer equipo con ficha del B. Habrá gente que juegue mañana y lo haga el domingo. Pero será un equipo competitivo. El Albacete no es cualquier equipo, es líder de su categoría aunque sean dos divisiones menos. A esa hora hará mucho frío y será complicado para todos".

"El Albacete no es cualquier equipo, es líder aunque sean dos divisiones menos y a esa hora hará mucho frío"

Las eliminaciones de Levante y Alavés, un sobre aviso que esperaba. "Lo de ayer sabíamos que podía pasar algo así y porque esto está hecho para que pase eso. Juegas un solo partido en el campo del contrario. Hay equipos que se centran más en la Liga y este partido lo que hace es sacarle del sitio. Nadie se quiere quitar de encima la Copa, pero si te sacan pasas el mal rato y luego te centras. Nosotros vamos a tratar de sacarlo adelante".

Al preparador del Cádiz CF se le cuestiona por el hecho de no efectuar todos los cambios ante el Granada y que Negredo se quedara sin jugar. "Tal y como estaba el partido, necesitábamos gente que nos alargara el campo en ataque. Negredo es más estático y te la va a aguantar y no sé si estábamos para eso. Sacamos a un jugador de más velocidad". Continuando con ese encuentro, admite que las sensaciones fueron mejores. "No ganamos pero yo me fui más contento con lo que vi. Pero al final esto es el resultado. Los datos a los que todos nos agarramos son la realidad de este equipo. Cuando este equipo corre igual o más que el contrario y se olvida de la pelota, está más cerca de ganar. Cuando lo intentamos a través del balón, del juego, de todo eso que se nos hincha la boca, este equipo es perdedor no en el minuto 90, sino en el minuto 55. En el fútbol todo tira a la vistosidad pero nosotros somos el Cádiz y tenemos que jugar a lo que nos acerca a ganar", aclara.

Para acabar, las necesidades para el mercado invernal. "Creo que el tema de la calidad no es que nos falte a nosotros, a cualquier equipo se le puede aportar calidad. Le falta a todos. A nosotros nos hace falta aire nuevo. Algo nuevo y que eso crea en lo que hacemos y en lo que tenemos que hacer para salvarnos. Quizás estamos demasiado tiempo con la historia y nos cansamos, pero la historia es la buena".