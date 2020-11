El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, podrá sentarse en el banquillo en el encuentro contra el Elche de la undécima jornada de Liga que se disputa en el estadio Martínez Valero el sábado 28 de noviembre.

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendió de manera cautelar la sanción de cuatro partidos que Competición impuso a Cervera tras las declaraciones efectuadas por el técnico después del duelo contra el Granada, en el que el colegiado Javier Alberola Rojas no señaló un clarísimo penalti cometido sobre Alberto Perea y ni siquiera fue a revisar la jugada en el monitor.

Cervera ya estuvo en la banda dirigiendo a su equipo durante el envite ante la Real Sociedad y podrá desarrollar su trabajo con normalidad en el partido contra el Elche. La próxima semana será decisiva para conocer si la sanción sigue su curso o queda anulada. De momento, la medida cautelar sigue en vigor.

El Cádiz CF, desde que recibió la notificación de la sanción, dispone de diez días para presentar el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación y va a estirar al máximo el plazo. El club presentará el documento la próxima semana y será entonces cuando el órgano dependiente de la RFEF adopte una decisión.

Si Apelación decide no retirar el castigo, el preparador cadista en principio tendría que empezar a cumplir la sanción y se perdería los siguientes cuatro encuentros. No podría estar en el banquillo ante el Barcelona (jornada 12ª), Celta de Vigo (13ª), Ribadumia (Copa del Rey) y Getafe (14ª). Volvería en el partido contra el Real Betis del 15º capítulo y en caso pasaría 15 días (entre el 5 y el 20 de diciembre) sin estar presente en los partidos.

Eso sí, al pillar por medio la cita de la Copa del Rey, Cervera se perdería tres partidos de Liga.

Declaraciones de Iza Carcelén

El lateral derecho Iza Carcelén fue el protagonista en la sala de la prensa de las instalaciones de El Rosal, donde repasó la actualidad del Cádiz CF después de su reaparición el pasado fin de semana. El portuense aspira a seguir mejorando para recuperar el mejor tono futbolístico.

"Me ha venido mal la lesión porque en los primeros cinco partidos me estaba encontrando bien, aunque es verdad que no hice pretemporada. El domingo vi que todavía no tenía el ritmo y espero poder ser tan competitivo como antes", explicó.

En cuanto a la competencia con Carlos Akapo, que ha sido el beneficiado mientras ha estado lesionado, ha indicado que "esto es un equipo. Akapo es un jugador muy competitivo, que venía de jugar en Primera". "Sabemos de su trayectoria, es buen futbolista, y estamos para eso los dos. Nos viene bien a los dos para que el lateral derecho del Cádiz esté siempre bien cubierto".

Su análisis de los dos últimos partidos ante los dos primeros clasificados. "Atleti y Real Sociedad son dos grandes equipos, pero las sensaciones nuestras son las que son. No hicimos los partidos que veníamos haciendo y es más la sensación esa que el rival que tienes delante. La Real fue superior, y nosotros no supimos estar como solemos estar. Se hicieron con todo el partido. Esperemos que este fin de semana nos reencontremos con buenas sensaciones".

En cuanto a la visita al Elche, ha señalado lo siguiente: "Estos rivales son de los que tenemos que sumar los tres puntos porque es un rival directo nuestro. Tenemos que conseguir los tres puntos. Ambos equipos nos jugamos mantener la categoría. Esperamos hacer un buen partido en el Martínez Valero y traernos los tres puntos para Cádiz. Juegan con muchas variantes, he visto que tienen alternativas en ataque y defensa. Esperamos hacer el partido más incómodo posible para el rival y materializar la que tengamos para conseguir los tres puntos".

Para acabar, a título personal se ha referido a lo que está viviendo en el equipo de su tierra. "Tuve la mala suerte de cosechar dos descensos seguidos, que a nivel individual me mermaron mucho. Tuve la suerte de venir a Cádiz. El fútbol da muchas vueltas, es muy imprevisible. Es lo bonito de esto. Tengo la oportunidad de jugar en Primera con el Cádiz y espero seguir teniendo minutos".