Iza y Marcos Mauro, ausencias del Cádiz CF que persisten en el tiempo

Álvaro Cervera sigue perfilando la convocatoria para el domingo y las opciones de once para medir fuerzas con el temible Villarreal. El entrenador del Cádiz CF ha confirmado en su comparecencia de prensa que tanto Iza Carcelén como Marcos Mauro no llegan a tiempo para el, choque de la séptima jornada.

"Marcos Mauro e Iza se quedan fuera. Otro jugador nos ha dicho hoy que prefería parar para entrenar bien mañana, que es el día antes del partido, pero no hay ninguno que peligre a día de hoy. Contamos con 23 jugadores de campo", ha señalado el entrenador.

En su intervención, también ha expuesto su opinión sobre el papel de Jon Ander Garrido y Alberto Perea, que esta campaña por diferentes motivos están teniendo un papel secundario a pesar de que otros años eran jugadores de peso dentro de la plantilla. "Somos 25 jugadores de campo para diez puestos. Va a costar mucho que un jugador juegue cuatro o cinco partidos seguidos y que yo no lo quite por cansancio. Es algo que además viene bien para el vestuario que vaya entrando y saliendo gente del equipo, si bien hay que tener en cuenta que somos 25 y que habrá jugadores que creían que no contaban y ahora están jugando, mientras que otros que pensaban que no iban a jugar no están contando". Cervera ha añadido que "eso tenemos que llevarlo bien desde la dirección técnica, el entrenador y el cuerpo técnico, pero ellos tienen que entender también que este año no puede haber un jugador que juegue 35 partidos". "A lo mejor lo hay, pero hay que mirarlo todo muchísimo. Son cosas del partido que juguemos y el buscar la victoria en ese partido", ha finalizado el máximo responsable del plantel cadista.

La realidad del Cádiz es que todos los integrantes de la plantilla serán en mayor o menor medida necesarios para el curso en Primera División, de cara a la exigencia de cada encuentro y el estado de forma de esos efectivos. Ello dará paso a tener secundarios de lujo como se ha visto como Carlos Akapo, que ante la ausencia de Iza está dando un rendimiento óptimo.