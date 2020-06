Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Nuevo Los Pajaritos, donde expuso sus impresiones tras la valiosa victoria sobre el Numancia.

"Cuando peor estábamos, con uno menos, hemos tenido la suerte de marcar el segundo gol, aunque ellos han tenido un par de ellas. No estamos defendiendo como lo hacíamos porque se nota después del parón y por los jugadores que tenemos en el campo", agregando que "me voy satisfecho porque se ha ganado y la verdad es que jugamos para ganar". "Me voy satisfecho con cosas que no sabemos hacer y que las hemos hecho bien. Y me voy contrariado porque un equipo con diez no puede conceder esas ocasiones. Permitimos varios centros y al final no somos muy contundentes en defensa. Sabemos que en el campo no tenemos jugadores de choque ni defensivos, y se nota. Pero estamos jugando por ganar y para ascender, y para eso tenemos que ganar partidos".

Cervera explicó el hecho de volver a jugar con un jugador en punta. "Poner a dos puntas contra este equipo era meter a Álex de mediocentro y eso es un recurso durante el partido, ya que no me atrevo a ponerlo desde el principio. Pero hemos acabado con un equipo muy ofensivo y cuando mañana lo vea en la prensa me puedo asustar", indicaba con cierta ironía.

La clasificación refleja una realidad muy en favor de los amarillos. "Ahora mismo lo miro por partidos a ganar. Me preguntan que en cuántos puntos estará el ascenso y no lo sé. El que nos quiera coger debe ganar dos partidos más que nosotros y eso es lo importante. Y quedan nueve encuentros y se reduce el espacio. Debemos seguir ganando para que se siga en esta ecuación. Para cogernos deben ganar dos partidos más y que los ganemos nosotros".

De regreso a lo sucedido en el césped, reiteró que "creo que hemos empezado muy bien, con veinte o veinticinco minutos en los que pasaba lo que nosotros queríamos que pasara". "Ellos hicieron una reestructuración y entonces ya pasaba lo que no queríamos. En una jugada desgraciada y sin ser contundentes atrás cometemos el penalti. Sabíamos que a partir de ahí se nos iba a complicar. Pero hicimos cambios para ganar el partido. Cuando peor estábamos hemos tenido la suerte y genialidad de ganar", concluía.