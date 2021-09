Cervera: "Echo de menos a Jonsson"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, explicó el miércoles 22 de septiembre, un día antes del partido contra el Barcelona (sexta jornada) por qué Jens Jonsson está participando menos en este comienzo de la temporada 2021/22 después del importante papel que desempeñó la pasada campaña.

El técnico fue preguntado por la situación del danés, que pasa de ser indiscutible el curso anterior a la suplencia en la actualidad. "La realidad es que tuvo una lesión en la pretemporada que se alargó más de lo normal", expuso Cervera.

El preparador cadista indicó que, una vez superada la lesión, Jonsson "piensa que después va a estar al mismo nivel. Lo hemos utilizado pero vemos que no acaba de coger el ritmo, la intensidad y la tranquilidad que tenía antes. El cuerpo no lo tiene igual pero en su cabeza él cree que está igual".

La cuestión es que el medio está jugando menos de lo que hubiese sido habitual tras el buen rendimiento que ofreció en el curso 2020/21.

"Le echo mucho menos", se sinceró Cervera sobre Jonsson. "Cuento con él, pero me tiene que parecer que es el mismo del año pasado. Da pasos, pero cuando le hemos puesto me deja dudas. Es algo que he hablado con él, no está al mismo nivel, lo achaco a la lesión que tuvo y a que no pudo entrenar todos los minutos que debía", finalizó el entrenador del Cádiz CF.