Carlos Carvalhal: "No hicimos nuestro juego sino que entramos en el del Cádiz"

El entrenador del Celta de Vigo, el portugués Carlos Carvalhal, protagonizó al término del partido entre el Cádiz y su equipo una accidentada comparecencia ante los medios de comunicación marcada por los problemas de sonido en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, antiguo Carranza.

En realidad, al técnico luso apenas le dio tiempo de hablar sobre dos asuntos, ambos relacionados sobre el análisis de lo acontecido sobre el rectángulo de juego durante los casi 100 minutos que duró la contienda, los 90 reglamentarios y los 9 que añadió el colegiado vasco De Burgos Bengoetxea.

Análisis. "De lo que ahora mismo voy hablar, lo que importa, es el partido. Lo iniciamos bien, con el mismo once que ante el Girona, intentando presionar, pero la realidad es que no surtió efecto. Bajamos mucho, no hicimos nuestro juego sino entrar en el del Cádiz".

El efecto del 1-0. "Después del gol del Cádiz, con los cambios conseguimos hacer más el tipo de juego que jugamos, pero Iago y Mingueza no estaban para salir de inicio. Mejoramos pero ya fue un poco tarde".

Última jornada. "Lo único positivo es que terminamos la Liga en casa y dependemos de nosotros para conseguir la permanencia".