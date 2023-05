Sergio González: "Estar ya salvados habría sido demasiado fácil en una temporada con tantas piedras"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, alabó la actuación de su equipo contra el Celta en el Nuevo Mirandilla, antiguo Carranza, y restó dramatismo al hecho de que la victoria no haya permitido todavía tener sellada la salvación.

Satisfecho. "Estoy muy contento por el enorme partido del equipo, un partido de lo más completo de la temporada, con una primera parte primorosa, entendiendo bien el plan de partido. En la segunda también bien, aunque con más sensación de peligro del rival por los centros laterales y un par de actuaciones de Conan, pero hemos merecido ganar e incluso por más goles".

Fiesta incompleta. "La fiesta de los aficionados, que son de Primera, y del equipo, que quiere ser de Primera, no ha sido completa aunque yo creía que lo teníamos conseguido... Habría sido demasiado fácil para la temporada que llevamos con tantas piedras. No tenemos que mirar a nadie más. Seguimos dependiendo de nosotros y eso es lo más importante".

Alegría y serenidad en un año complicado. "Nos queda un partido. Hemos tenido que luchar contra nosotros mismos y luego contra todo lo demás. Son situaciones que las hemos vivido así, pero quiero transmitir alegría porque da la sensación de que tenemos que tener la cabeza gacha porque no estamos salvados aún".

Doble mazazo antes del descanso. "El equipo estaba frustrado porque había hecho una gran primera parte, con aplomo, solidez, saber estar, generando situaciones para adelantarnos. Lo que hemos dicho es que eso había pasado ya y no iba a servir para ganar la segunda parte. Lo que nos iba a ayudar era repetir lo que habíamos hecho. Y quitando 10 minutos en los que ellos han apretado, el partido ha sido de lo más completo y el resultado se ha quedado corto".

Tensión y ansiedad. "El equipo está súper contento, pero creíamos que nos salvaríamos con la victoria. Tienes la doble sensación de 'me cachis' porque no ha sido así. Pero el paso es de gigante y no podemos sentirnos como si hubiéramos perdido. Habría sido una rúbrica muy bonita para una temporada tan complicada".

Los cambios. "Hemos tenido la suerte de que hemos acertado. En caso contrario me habríais dicho que soy un cagón... Hay que aceptar la crítica. Entendíamos que con el 1-0 la figura de Fede nos daba más fortaleza y la posibilidad de coger segundas jugadas. Es normal que en alguna fase haya que sufrir, pero después con la línea de cinco nos hemos defendido bien".

Tres finales ganadas en casa. "El equipo es muy responsable, tiene mucha alma, mucho carácter. Cuando hemos tenido el culo apretado, hemos dado un plus".

La visita al Elche. "En el Valladolid tuve una experiencia parecida, ganamos 3-1 al Sporting y la sensación era como la de ahora. Hay que tener fortaleza emocional para llegar a 42 puntos. Tranquilidad, vamos a jugar bien. Cabeza arriba y seguir para adelante. Estamos más cerca de salvarnos".

El Espanyol, descendido. "Ya sabéis qué siento por el Espanyol, pero no me quiero meter en un jardín. Si han bajado, seguro que el año que viene subirán y volverán a estar en Primera, que es donde merecen estar junto con nosotros".