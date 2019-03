Calvo: "Hay que tener la pelota y que el Cádiz corra y se canse"

Dani Calvo, defensa del Elche, ha pasado por sala de prensa al acabar el entrenamiento. El futbolista cedido por el Numancia sabe que el duelo será difícil pero avisa de lo que supone para los rivales visitar el Martínez Valero.

Calvo habló de un mejor presente de su equipo. “Estamos en un estado de ánimo muy alto. En el vestuario se nota y estos últimos resultados, que han sido favorables para nosotros, hace que estemos con más confianza para ganar este partido el sábado contra el Cádiz”.

Un Cádiz fuerte en un escenario que no lo pone fácil a los visitantes. “El Cádiz lleva una racha muy buena de resultados, pero viene al Martínez Valero, que es un estadio complicado para los equipos visitantes. Si hacemos las cosas bien y como las estamos entrenando, vamos a tener muchas opciones de ganar”, agregando que esperan al Cádiz “de los últimos años”. “Lleva mucho tiempo con el mismo entrenador y al final el partido dependerá de nosotros. Si logramos tener el balón, que ellos corran detrás de él, si acabamos las jugadas y no dejamos que sean verticales, creo que tenemos opciones de ganar. En cambio, si no hacemos eso, si no somos agresivos y les dejamos espacios, sufriremos mucho”.

Salió a relucir la remontada amarilla en la cita de la primera vuelta. “Entonces ellos no estaban en un buen momento y tras ganar al Elche entraron en una buena dinámica de resultados. Pero lo que hay que evitar es que sean verticales. Tener la pelota y que se cansen más ellos para que no tengan fuerzas de ser verticales”.

Por otra parte, el Comité de Competición no ha estimado las alegaciones del Elche por la segunda tarjeta a Yacine y el delantero ha sido sancionado, por lo que salvo que Apelación diga lo contrario, será baja el sábado ante los amarillos.