El Cádiz CF, una máquina en casa

El estadio Carranza es un auténtico fortín. Ahora más que nunca. Ahí están los números para corroborarlo. No hay que ir muy lejos para dar con una las claves del excelente recorrido que realiza el Cádiz CF en el primer tercio de una temporada que de momento depara emociones fuertes. Buena parte del éxito se cocina en los fogones de su casa.

El equipo gaditano se muestra más consistente que nunca en su feudo. Salvo el Deportivo de La Coruña, que arañó un empate a cero con un planteamiento ultraconservador, todos los adversarios que han pisado el césped del coliseo cadista se han marchado de vacío. No es casualidad.

Ponferradina, Extremadura, Girona, Huesca, Las Palmas y Sporting de Gijón sucumbieron ante la fortaleza de un líder que se siente más poderoso bajo el manto de su animosa hinchada. Hogar, dulce hogar.

A estas alturas de las tres temporadas anteriores, el conjunto de Álvaro Cervera ya había perdido un partido como anfitrión. En la 2016/17, ante el Real Oviedo en la séptima jornada. En la 2017/18, frente al Osasuna en la octava. Y en la 2018/19, contra el Alcorcón en la sexta. En los tres casos, con el marcador común 0-2.

La historia da un giro radical en la campaña 2019/20. El Cádiz CF no pierde delante de su parroquia. No sólo es el mejor local del campeonato, además es el único equipo que no prueba el amargo sabor de la derrota en casa. Ninguno llega a la media docena de triunfos que atesora el líder en su terreno.

Los amarillos son los que menos goles reciben en casa: sólo tres (como el Huesca), con la particularidad de que todos esos tantos (uno de la Ponferradina, Extremadura y Sporting) se produjeron en acciones fabricadas a balón parado. No hay quien ose hacerle un gol en jugada al Cádiz CF en el Carranza. Si por algo destacan los de Cervvera es por conceder pocas ocasiones al contrario.

El líder de la Liga es el segundo equipo que más goles marca en su hogar (lleva 13 dianas frente a las 14 que acumula el Sporting en El Molinón) y es el que dispone de la cuenta más favorable entre tantos anotados y recibidos con un saldo positivo de diez.