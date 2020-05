El Cádiz CF hará el test del coronavirus a la plantilla el miércoles 6 de mayo

El 4 de mayo arranca por fin la semana que supone un cambio de rumbo en el fútbol cuando se cumplen casi dos meses del último partido del Cádiz CF (el 6 de marzo, empate a uno en el terreno del Lugo en el duelo de la 31ª jornada) y de entrenamiento en solitario de los jugadores en sus respectivos domicilios, tras el estado de alarma como consecuencia del estallido de la crisis del coronavirus.

Mayo se antoja un mes clave en la reactivación de un motor que vuelve a encenderse con el horizonte del regreso a la competición oficial en un plazo aproximado de mes y medio si no ese presentan inconvenientes durante el recorrido de transición que comienza ya. Antes de la reanudación de la Liga, hay una serie de etapas establecidas en tres fases por el Consejo Superior de Deportes para que los profesionales dispongan de un periodo de preparación.

El primer paso, incluido en la fase inicial, es la realización de test del coronavirus a los integrantes de la plantilla, el cuerpo técnico y los empleados que vayan a estar en el día a día del trabajo del conjunto amarillo.

Las pruebas e llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo. Pasadas entre 48 y 72 horas, los jugadores que hayan obtenido un resultado favorable podrán ejercitarse en El Rosal pero no en grupo, sino de manera individual y en un espacio abierto. Se trata de ir de casa al trabajo y del trabajo a casa.

El club acomete continuas labores de limpieza y desinfección de la Ciudad Deportiva, que dispone de cuatro campos y 14 vestuarios (además de otras habitaciones) a disposición del primer equipo.

Si se van cumpliendo los plazos, la plantilla estaría en disposición de retornar a El Rosal al final de esa semana (quizás el sábado) y si no fuese posible, el lunes 11 de mayo como muy tarde, en principio con turnos fijados para el desarrollo del entrenamiento individual. Los

La importancia que tienen los primeros pasos es que, si no surgen contratiempos, la maquinaria se pone en marcha y ya no se detiene camino de los partidos que restan para terminar la temporada. Once jornadas tanto en Primera como en Segunda División A.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó el pasado sábado su deseo de que pronto se pueda retomar el campeonato.

Mientras, a la espera de poder regresar al lugar habitual de trabajo, hay jugadores que salen a la calle a hacer carreras una vez que está permitido por el Gobierno y el club lo autoriza, siempre con medidas de seguridad y con las pautas marcadas por el preparador físico.