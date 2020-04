El Cádiz CF no comparte la postura de Fali pero quiere ayudarle

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, no oculta que Fali tiene un problema y afirma que el objetivo del club es ayudar al futbolista e intentar recuperarle. La situación no es fácil porque la postura de Fali es firme a día de hoy. No quiere volver a entrenar y jugar cuando se abra la veda en unas semanas y apuesta por retomar la Liga en tres o cuatro meses.

La competición va por un lado y el jugador por otro. En el club ven un caso similar al de un futbolista que estuviese lesionado. Van a cuidar al máximo al jugador aunque Vizcaíno no comparte el argumento del defensa central. El presidente recuerda que hay un protocolo muy exigente por parte de LaLiga que vela por la seguridad de los jugadores y a que hay un acuerdo de la propia LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para retomar la competición en el momento que sea posible.

¿Y si el jugador no se presenta a entrenar cuando sea citado cuando llegue la hora del regreso a la actividad, en un plazo de tiempo nada lejano? El club no quiere que se llegue esa situación pero en ese caso se vería obligado a aplicar el código disciplinario y por tanto el futbolista podría ser sancionado.

Fali pertenece a una empresa y si no cumple sus indicaciones podría encontrarse con consecuencias nada agradables. El club siempre ha valorado el compromiso el futbolista, que en más de una ocasión ha jugado tras haberse saltado los plazos de recuperación de una lesión.