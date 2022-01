En el Cádiz CF surgen dudas con Cervera

El Cádiz CF no sólo no reacciona sino que ofrece síntomas de conjunto herido con pinta de poder perder la categoría. Su actual ubicación en la clasificación, penúltimo y cada semana más alejado de la permanencia, activan las alarmas en el universo cadista.

En el club andan muy preocupados con la marcha de un equipo que, con más de media temporada transcurrida, no termina de dar un paso al frente. En las oficinas del estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza), en las de la Ciudad Deportiva de El Rosal y en el vestuario impera una lógica inquietud porque no hay manera de remontar el vuelo.

Juan Cala habló muy claro poco después de la derrota ante el Osasuna. "Todos tenemos la culpa", dijo el zaguero aún en caliente en un arranque de sinceridad. No excluyó a nadie el lebrijano.

Ya hay más jornadas disputadas (20) de las que quedan por jugar (18) y el margen de error es mínimo. El Cádiz CF no se puede permitir más fallos si pretende quedarse en Primera División. El problema no es menor porque en el club comprueban que el modelo de juego, exitoso hasta no hace mucho, que implanta Álvaro Cervera ha dejado de funcionar.

El sistema ultraconservador no da frutos. El equipo lleva sólo dos victorias (ninguna en casa) y para salvarse necesita ganar sin dilación. Necesita como mínimo el triple de triunfos de los que consiguió en la primera vuelta más algunos empates.

En el club surgen las dudas de si Cervera es capaz de liderar la reacción del equipo después de media Liga con señales negativas y clavado en zona de descenso. El entrenador ha gozado de un merecido crédito que se ha ganado a pulso con sus logros de sobra conocidos: sacó al Cádiz CF de Segunda B, lo llevó hasta Primera, lo mantuvo en la máxima categoría con la mejor clasificación de la historia...

Pero llega un momento en que el crédito se agota. En otras circunstancias, el club hubiese optado hace tiempo por el cambio de entrenador, pero lo ha mantenido por todo lo que ha conseguido, por lo que significa y por su trabajo incansable. Es un emblema del cadismo.

El problema es cuando los resultados ya no llegan, el equipo se hunde, no hay capacidad de reacción... Se abren grietas, ya no una confianza al cien por cien y entre las soluciones que piensan en el club, uno de los planteamientos que se hacen es si ha llegado la hora de buscar un entrenador que intente dar un impulso en pos de la permanencia.

Cervera afronta su momento más complicado desde que llegó al equipo amarillo. Tras la derrota en Pamplona, el míster reconoció que para optar a la salvación "hay que cambiar muchas cosas" y ni siquiera él mismo se excluyó de esos cambios. "Se puede pensar en mí, en mí también", apostilló.

¿Buscar un relevo en el banquillo o aguantar? En esa tesitura se halla el Cádiz CF con su presidente, Manuel Vizcaíno, a la cabeza. Todos los equipos de la zona trasera han sustituido al técnico. No es una garantía de nada, pero buscan la reacción. El Levante va por su tercer entrenador; en el Elche, Francisco tomó el testigo de Fran Escribá; en el Alavés, José Luis Mendilíbar sustituyó a Javi Calleja; y en el Getafe, Quique Sánchez Flores se hizo cargo del banquillo tras la salida de Míchel.

En la entidad cadista se lo piensan. Llegados a esta situación, con malos resultados y la imagen de un equipo que parece que no da más de sí, en el club estudian si continuar con Cervera o buscar un relevo. No es fácil tomar esa decisión después de cerca de seis años en el banquillo y con la incógnita de si hay un técnico capaz de sacar al Cádiz CF de la zona de descenso.