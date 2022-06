El Cádiz CF se solidariza con un jugador del Xerez CD, que no puede operarse de un tumor cerebral por falta de sangre

Jerez al completo se encuentra estos días estremecidos tras el duro llamamiento realizado por Fabio Padillo, jugador de uno de los dos equipos de fútbol de la ciudad. "Os necesito, e igual que yo mucha gente a la que ni siquiera conocemos. Estoy pendiente de una operación por un tumor cerebral del que ya me operaron hace 3 años. Pues no pueden intervenirme, la reserva de sangre en la provincia de Cádiz es nula y no pueden hacer nada que no sea posponerlo todo".

El desesperado llamamiento del delantero, que milita en el Xerez CD y que el próximo 5 de junio cumplirá 30 años, ha llegado de lleno a los jerezanos, que a estas horas hacen largas colas para donar sangre en el centro de donación del Hospital de Jerez.

El Cádiz CF también ha querido solidarizarse con el jugador y darle más visibilidad al llamamiento retuiteando en sus redes sociales el post publicado por la entidad azulina.

💪 ¡Todos con Fabio!¡Dona sangre! 📢 https://t.co/kAML8fz7tN — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 2, 2022

Fabio es un jugador muy conocido en la provincia por haber defendido la camiseta de diversos equipos como el San José Obrero, Chipiona, Atlético San José, Jerez Industrial, Rota, Federico Mayo, Florida, Roteña y ahora el Xerez CD.

Desesperado, confiesa que "el martes por la mañana llegué al límite y convulsioné debido a que el tumor está creciendo de manera descontrolada. Incluso así, me han dicho que ahora mismo sin reserva de sangre no pueden hacer nada. Tengo 29 años y me niego a no seguir disfrutando de mis hijos, de mi familia. Me niego a faltarles".

Se necesita con urgencia sangre del tipo A+

La falta de sangre en la provincia no es algo inusual. Son varios los llamamientos que se suelen hacer a la donación porque las reservas son bajas. En este caso en concreto, Fabio necesitaría sangre del tipo A+ pero el Centro de Transfusión Sanguínea de la provincia (CTS) seguro que agradece la donación en sí, sin importar el tipo de sangre que corra por nuestras venas. "Necesitamos un mínimo de 150 donaciones diarias y hay días que no llegamos ni a la mitad. La necesidad de sangre es diaria, no entiende ni de gripe, ni de virus ni de fiestas", apuntaba Miguel Ángel Barbero, coordinador del CTS.

"Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier familiar cercano el que lo necesite. Por favor, vayan a donar sangre. Cada vez hay más puntos en la provincia y en Jerez para hacerlo. Si lo hacen, estaré eternamente agradecido a todas las personas que desinteresadamente lo están haciendo y a las que estáis compartiendo en redes el hecho de que es necesario donar sangre, os debo una muy grande", recuerda Fabio.