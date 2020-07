Al Cádiz CF le sirve un empate para ascender y un triunfo para ser campeón

Una Liga loca. Así es después de que este sábado el Huesca haya perdido en el campo del Racing de Santander (1-0). Un equipo descendido que ha tumbado a uno de los aspirantes al ascenso directo y rival del Cádiz CF. Para los amarillos, el tropiezo oscense es gloria bendita porque un empate esta noche ante el Fuenlabrada será suficiente para obtener el ascenso a Primera División. Pero si es capaz de conseguir la victoria, además se asegurará subir como campeón de Segunda A, al igual que en 2005.

Antes de la jornada 40ª y después de lo sucedido en la anterior, las cuentas del conjunto de Álvaro Cervera eran claras: un triunfo ante el equipo madrileño en el Carranza aseguraba el ascenso. Pero lo que ha sucedido con el Huesca en El Sardinero ha despejado todavía más el camino de los gaditanos, a los que les hace falta sólo un punto.

No cabe duda que muy mal se le tendrían que poner las cosas al Cádiz para no ser sobre las once y media de la noche nuevo equipo de la Liga de las Estrellas. Incluso un punto le vendría de perlas al Fuenla para mantener vivo el sueño de disputar el play-off.

No hay que tirar más de calculadora si el Cádiz no pierde su partido, el requisito para obtener el 'billete' que le devuelva a la élite 14 años después del último descenso de Primera a Segunda A. Lo tiene al alcance de la mano, más cerca que nunca, para que el equipo amarillo y toda una ciudad toquen el cielo del fútbol. Como dijo el Rey de España en una de sus últimas visitas a la Tacita: "Cádiz es de Primera".