El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió a los medios oficiales del club para ofrecer sus impresiones previas al partido contra el Fuenlabrada que se disputa en el estadio Carranza el sábado 11 de julio. Puede ser el partido del ascenso para el conjunto amarillo.

Cervera expuso que "todo lleva su proceso. Ascendimos hace cuatro años. Hemos hecho tres grandes temporadas y en la cuarta tenemos cerca el objetivo de lograr el ascenso. Estoy esperanzado a la hora de conseguir lo que podemos conseguir".

No ocultó el técnico que hay mucha presión. "Con esta presión es muy difícil vivir, jugar, pensar bien, es todo muy difícil. Cuanto antes se acabe, mejor. Es una situación complicada. Hemos llegado hasta aquí, demos el mérito a lo conseguido".

Rebajar la euforia es importante porque todavía no está cerrado el objetivo. Queda un paso más que hay que dar. "Controlo la euforia de mi vestuario, la intento controlar y encauzarla a lo positivo. Muchos se están jugando el partido de sus vidas. La de fuera no la controlo. Hay euforia positiva y negativa. La negativa hay que intentar dejarla a un lado".

La ilusión es indudable. El preparador cadista indicó que "este sería un ascenso a Primera y con el Cádiz. Las dos cosas son diferentes a todo lo vivido. Nunca he jugado un partido para subir a Primera, nunca he jugado un partido para subir a Primera con el Cádiz. Esto es Cádiz y es un ascenso a Primera que en más de 100 años ha estado poco más de diez años en Primera sería increíble".

El Fuenlabrada no lo pondrá nada fácil. Todo lo contrario. "El Fuenla cambió su forma de jugar con el entrenador y le ha venido bien. Saca buenos resultados. Nunca he considerado al Fuenla parecido a nosotros. Es un equipo diferente a lo que se vio al principio. Ha conseguido grandes resultados en casa y fuera. Nosotros vamos a pensar que es el mejor Fuenlabrada que puede llegar. No va a venir a fastidiarnos la fiesta, van a venir a intentar meterse en el play-off”.

Cervera no piensa en otra cosa que no sea el partido de la 40ª jornada. "Pienso en el partido, en los jugadores. Seguramente al final del partido, si las cosas salen bien o mal. Si salen mal le pediré ayuda a los que siempre están conmigo para salir del bache, y si sale bien me acordaré de gente que siempre ha estado ahí, que ha estado apoyando".

Hay dos jugadores que siguen desde el ascenso conseguido en Alicante en 2016. "Para Salvi y Cifuentes es una satisfacción diferente a la de los demás. Ellos han hecho todo el proceso desde entonces. Se tienen que sentir orgullosos, se consiga el ascenso o no, del crecimiento de este club con ellos dentro. Son parte", explicó el entrenador del Cádiz CF.