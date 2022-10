El Cádiz CF es el equipo con más jugadores titulares

Es habitual que la alineación del Cádiz CF presente alguna novedad entre un partido y otro. Entre los jugadores que llegaron en la recta final del mercado de verano, el cúmulo de lesiones y los continuos movimientos realizados por el entrenador, Sergio González, en busca del once adecuado, las variaciones están aseguradas cada semana.

El conjunto amarillo trata de rehacerse de su mal comienzo de temporada 2022/23. Después de cinco derrotas consecutivas, consiguió su primer victoria al ganar en el terreno del Real Valladolid y logró su primer punto en casa con el empate ante el Villarreal.

El Cádiz CF pretende escalar puestos en la clasificación en las próximas semanas. De momento ocupa la penúltima posición pero saldrá de la zona de descenso si traduce en resultados las buenas sensaciones que ofreció en el duelo de 'submarinos' frente al cuadro castellonense. Mantener la portería a cero y empezar a facturar goles son las claves.

Hay algo en lo que el conjunto gaditano si es el líder después de siete hojas arrancadas del calendario. Es el equipo con más jugadores titulares en lo poco que va de curso.

Hasta 25 futbolistas han formado parte del once inicial de Sergio González al menos en una ocasión. Los últimos en hacerlo han sido Rubén Alcaraz y Theo Bongonda, de la partida en el reciente encuentro ante el Villarreal.

Alberto Perea fue titular en el partido de la jornada inaugural de Liga antes de marcharse al Granada. El canterano Mady Diarra tuvo su oportunidad al participar desde el principio en el envite contra el Osasuna.

Jeremías Conan Ledesma, Luis Hernández y Alfonso 'Pacha' Espino son los únicos que han empezado los siete partidos. Son los tres fijos de Sergio González. Ha sido titulares también Joseba Zaldua (5), Iza Carcelén (2), Víctor Chust (5), Fali (3), Momo Mbaye (1), Santiago Arzamendia (2), José Mari (2), Álex Fernández (2), Antonio Blanco (2), Tomás Alarcón (1), Fede San Emeterio (4), Iván Alejo (5), Brian Ocampo (3), Awer Mabil (1), Rubén Sobrino (3), Lucas Pérez (4), Álvaro Negredo (2) y Anthony 'Choco' Lozano (4).

David Gil, Juan Cala y Álvaro Giménez son los únicos que no han entrado en el once inicial hasta la fecha. El delantero jugó 16 minutos en el duelo ante el Celta de Vigo. El portero y el defensa aún no se han estrenado. En el caso de Cala, es el único jugador de campo sin minutos.