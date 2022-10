Cádiz CF-Villarreal | Sergio González: "Hemos recuperado cositas del Cádiz del año pasado"

La vida cambia según lo que suceda en 90 minutos. Los últimos 180 le han dado al Cádiz CF una cara muy diferente a la de los 450 anteriores. Así se notaba en el rictus de Sergio González, entrenador cadista, que en rueda de prensa tras el empate cosechado frente al Villarreal reconoció abiertamente que "hemos recuperado cositas del Cádiz del año pasado".

Y como el fútbol es un juego en el que mandan las sensaciones, Sergio se agarró a ellas, sobre todo en los últimos 20-25 minutos, de cara a los próximos encuentros. "Me quedo más con las sensaciones, con el paso adelante que hemos dado, la piedra que nos hemos sacado de la mochila con las ocasiones y la portería a cero", sentenció.

A la hora de analizar el encuentro, Sergio puso en relieve "el nivel del rival, imponente, con un fútbol de nivel alto". A partir de ahí, el técnico aseguró sobre su equipo que "no hemos empezado bien, en la línea de los partidos anteriores", aunque precisó que "las ocasiones más claras que han tenido no han sido aciertos de ellos, sino errores nuestros. Hemos salido vivos porque han tenido dos o tres situaciones penalizadas por nosotros mismos, ya que en transiciones se han podido adelantar".

Tras el paso por vestuarios, el resultado para el entrenador ha sido mucho más satisfactorio ya que "hemos tenido un inicio más equilibrado, pero creo que hemos tenido un click y hemos tenido 20-25 minutos que hemos sido superiores, con un par de situaciones interesantes", como la que tuvo el Choco Lozano en el minuto 83.

Dentro de esta manera diferente de saber estar en el campo y entender el partido, Sergio González valoró muy positivamente la actuación de Iza Carcelén en el tiempo de descuento al desbaratar con una falta que le costó la expulsión una clarísima ocasión de Danjuma. "Nos podríamos haber ido con 0-1 y se ha sacrificado", resaltó el técnico, que remarcó cómo el lateral supo "leer" la situación a pesar de ver la roja.

Uno de los aspectos que el catalán sabe que tiene que trabajar mejor el equipo es la salida del balón tras la recuperación, lo que ha costado varios disgustos en lo que llevamos de competición y que ante el Villarreal también le pudo salir caro. "En el inicio de liga, el robo lo estamos haciendo bien, pero el pase de seguridad nos está costando. Ahí nos están haciendo daño. Son situaciones evitables, hay que tener fiabilidad y tranquilidad para jugar, y lo trabajaremos. Está relacionado con la confianza y las sensaciones. Eran muchas piedras en la mochila. Nos falta sacar esa. Tras un robo hay que tener una mejor toma de decisión, tener ese segundo de poso para poder hacerlo. Hay que trabajarlo a través de tareas lo más cercanas al partido. Lo estamos intentando paliar y estoy convencido de que lo vamos a conseguir", argumentó Sergio.

Otro aspecto vital para Sergio González ha sido el acierto en los cambios y el plus que han dado los jugadores desde el banquillo, llegando tras estos los mejores minutos del encuentro y de la temporada. "Como comentamos en la previa, necesitamos a los 11 más los cambios, que la gente que salga nos dé cosas. Debe ser una victoria global de todos. Todos tienen que dar un nivel altísimo para conseguir la victoria. No nos podemos permitir el lujo de que un futbolista salga y no nos dé ese plus. Eso tiene que seguir siendo así. Todos tienen que salir fuerte y todos tenemos que estar más cercanos a esa mejor versión. En los últimos dos partidos hemos estado cerca de ello", manifestó.

Con todo, y retomando el asunto de las sensaciones del grupo, Sergio apuntó que en el inicio de la competición "nos hemos encontrado con el peor escenario", aunque puntualizó que esperaba encontrarse con la "inercia del año pasado para sacar algo", lo que no ha sucedido, e, incluso, llegó explicar que también se está pagando "el peaje por las decisiones del verano". Pero, a partir de ahí, se quedó con "las sensaciones de los últimos 20 minutos", que espera "mantenerlas" en las próximas semanas, a lo que añadió que también ya cuenta con "más futbolistas para competir".

Sergio González también tuvo palabras de agradecimiento para la afición, ya que "hemos vuelto a tener al estadio volcado", lo que "nos ha dado fuerzas para seguir compitiendo y jugar al fútbol".

Por último, en cuanto al nivel de la plantilla, Sergio no quiso entrar en este debate al usar unas palabras de Joaquín Caparrós al definirla como "la mejor que podemos tener, la mejor de la parte baja", aunque mostró su confianza en la zona ofensiva a pesar de solo llevar el Cádiz un gol a favor en siete partidos. En cuanto a Bongonda, la novedad en el once inicial, afirmó que está en "proceso de adaptación" a pesar de sus "buenas condiciones", por lo que "no hay que precipitarse" a la hora de valorar su encuentro frente al Villarreal.