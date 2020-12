El Cádiz CF parte con el claro papel de favorito en el encuentro contra el Ribadumia de la Copa del Rey que se disputa el jueves 17 de diciembre en el municipio de la provincia de Pontevedra. El conjunto amarillo afronta la primera eliminatoria con la obligación de sellar el pase ante un rival que pertenece a la Tercera División.

Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Las rondas a partido único en el campo del equipo más pequeño las carga el diablo. No son pocas las ocasiones en la que el modesto se rebela y elimina al grande o en todo caso vende muy cara su derrota. Con el balón en juego puede pasar de todo. El entrenador, Álvaro Cervera, no pone paños calientes y dice que no hay excusa que valga.

En el Cádiz CF son conscientes de que se trata de un partido trampa. Si se cumple el guión, los normal es que el equipo gaditano gane durante los 90 minutos o los 120 si hay que seguir jugando tras el pitido final. Si transcurre el tiempo sin que se mueva el marcador o es el Ribadumia el que se coloca con ventaja, la cosa se puede complicar mucho.

Los amarillos pretende resolver por la vía rápida, pero contemplan todos los escenarios. Uno de ellos es la posibilidad de que el partido acabe con empate después de la correspondiente prórroga y el vencedor tenga que salir de la tanda de penaltis.

Los jugadores de Álvaro Cervera ensayaron lanzamientos desde los once metros en la última sesión desarrollada el miércoles 16 de diciembre en A Madroa, la Ciudad Deportiva del Celta de Vigo donde han preparado el duelo copero tras el choque liguero contra la escuadra celeste disputado en Balaídos el pasado lunes.

La lluvia no apareció en el último entrenamiento del Cádiz CF antes del partido de la Copa del Rey. El balón fue el protagonista y con él las penas máximas en el tramo final de la sesión. La tanda de penaltis es una posibilidad en un encuentro en el que tiene que haber un ganador.

No sería una buena señal para el Cádiz CF llegar a ese desenlace desde los once metros que es una suerte de cara cruz, pero tendría la opción de pasar al siguiente cruce a través de esa última vía.

Desde el la entidad cadista anunciaron que todos los jugadores desplazados a territorio gallego están convocados para encarar el compromiso copero frente al Ribadumia.