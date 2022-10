Cádiz CF: El debate alrededor de Cala

Juan Torres Ruiz 'Cala' ha sido el último profesional del primer equipo del Cádiz CF en debutar en la presente temporada. El defensa estaba con el marcador a cero después de ocho jornadas, pero en la novena cita liguera le llegó la oportunidad. Fueron solo 19 minutos, pero el jugador trató de aprovecharlos para recuperar sensaciones.

La cuestión es que Cala lleva algún tiempo en una diana por parte de muchos aficionados. No se ve con confianza su aparición en el césped y hay voces que incluso plantean que su aportación no es la suficiente de lo que necesita el Cádiz CF. Cuestión de gustos porque es una realidad que el equipo amarillo ha iniciado la Liga de manera horrible y el zaguero natural de Lebrija no había disputado un solo minuto hasta el pasado fin de semana.

La cuestión es que la aparición del Cala en el campo genera debate donde no debería de existir, pero cada mente es libre para pensar y opinar siempre que no se rebasen ciertas fronteras. No es un secreto decir que el ex sevillista no es una de las dos primeras opciones de Sergio González -está por ver si hay rotación en el centro de la zaga contra el Real Betis-, que prioriza con Luis Hernández y Víctor Chust. Pero no se puede discutir que parece tener ventaja en esa carrera interna con Fali, 'el casi olvidado', ya que hasta 18 integrantes del plantel acumulan más minutos que este.

El debate va por dos lados; por una parte, las dudas de que Cala era una garantía para defender el 0-1 que reflejaba el marcador de Montilivi cuando el entrenador decidió retirar a un atacante como Iván Alejo para que accediera al césped el lebrijano. Un miedo a un error o a ese penalti que otras veces ha nacido de su parte, a pesar de que la pena máxima que decidió el empate se le fue de las manos a Pacha Espino.

El cadismo se pregunta por las causas por las que Sergio no recurre a Fali como primer recambio para el centro de la zaga

La otra cara del debate es una pregunta: ¿Qué está pasando con Fali? Vamos a los datos: no juega desde la tercera jornada, en aquel duro Cádiz CF-Athletic de Bilbao (0-4), cuando fue sustituido en el descanso, y ha quedado en el olvido para el entrenador. El valenciano está lejos de ese papel protagonista que le otorgó Álvaro Cervera desde su llegada del Nástic e incluso el que le dio el propio Sergio en la segunda vuelta del curso pasado.

Cabe recordar que Momo Mbaye llegó a jugar antes que Fali cuando en el encuentro contra el Barcelona el entrenador optó por el canterano para dar un toque de atención a Víctor Chust.

En Gerona fue Cala el que pasó por la derecha a Fali, pero ese 'adelantamiento' genera dudas y alimenta el debate a dos manos entre los que dudan de la capacidad del lebrijano y los que se preguntan por los motivos que tienen casi defenestrado a Fali.