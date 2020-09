El Cádiz CF se libra de pedir el aplazamiento del primer partido de Liga

No hay equipo que se libre de algún caso de coronavirus. El Cádiz CF tampoco, como ha quedado demostrado. El virus está en todas partes. Si la pasada temporada quedó condicionada por el Covid-19 desde mediados de marzo, la campaña 2019/20 está marcada desde el principio por la presencia del ‘bicho’.

El coronavirus afecta al desarrollo de la competición desde el inicio. Hay equipos que empezarán después que los demás (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Getafe y Elche) porque acabaron más tarde el pasado curso.

LaLiga empezará coja (tres encuentros de la primera jornada se jugarán más adelante) y además el virus puede dificultar la disputa de los partidos. LaLiga, órgano gestor del fútbol profesional, no es ajena a los problemas que se avecinan y ha esbozado un estricto protocolo con el que tratar de evitar el estancamiento del torneo.

La principal novedad es que aquel equipo que sufra un amplio brote de Covid y por tanto no puede afrontar la jornada de turno, podrá solicitar el aplazamiento del partido en una sola ocasión.

La siguiente vez que no pueda presentarse a un duelo liguero por esa misma causa se le dará el partido por perdido, aunque más allá de los tres puntos por los que no podrá pelear, no será sancionado con la retirada otros tres como suele ser habitual ante una incomparecencia.

El coronavirus ha golpeado al Cádiz CF a menos de dos semanas para el arranque de la Liga, pero en principio el equipo amarillo se libra de tener que pedir el retraso de la fecha del encuentro contra el Osasuna. Si todo transcurre con normalidad durante los próximos días, los gaditanos estarán en disposición de saltar al césped en busca de su primera victoria de la temporada.

LaLiga permitirá a los equipos la inscripción de 35 jugadores (25 con ficha profesional y diez del filial) para que dispongan de un amplio margen de maniobra.

Para que un conjunto pueda afrontar un encuentro tendrá que poder contar con un mínimo de 13 futbolistas (al menos cinco del primer equipo).

El hecho de que el Cádiz CF haya programado un amistoso contra el Almería sólo tres días antes del estreno liguero es una señal de la vuelta a la normalidad tras los tres casos de coronavirus detectados hace unos días. La expedición cadista está en Marbella pero espera volver a casa el domingo 6 de septiembre.