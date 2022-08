El Cádiz CF admite que N'Diaye es candidato

Después de la presentación de Fede San Emeterio, Jorge Cordero, como uno de los responsables de la dirección deportiva del Cádiz CF, ha repasado la actualidad del mercado y de los movimientos que sigue efectuando el club hasta el cierre del plazo de incorporaciones.

Para empezar, el menor de los Cordero explica que "estamos en contacto diario con el cuerpo técnico". "Quedan veinte días de mercado. Sabemos lo que el míster ha pedido para el final del mercado. Solicita dos jugadores para dos demarcaciones. Quiere eso y sabemos que hay tiempo. No nos queremos precipitarnos y estamos trabajando en esa línea. También hay un par de salidas que hacer -en un principio Osmajic y Martín Calderón- y trabajamos en dos incorporaciones que mejore lo que tenemos. Las salidas dependen de las incorporaciones", recalcaba Jorge Cordero.

A la pregunta del nombre de Alfred N'Diaye, no se esconde de la realidad ahora que el centrocampista negocia su salida del club al que pertenece. "N'Diaye es uno más de los que estamos valorando, lo tenemos en la lista en la posición de mediocentro, para lo que el míster nos requiere algo diferente. No es la única opción, hay do o tres más", añadiendo que "Sergio nos pide dos jugadores en dos posiciones especificas para mejorar. Él (Sergio) no me habla de nombres. Nosotros se los decimos y él los valora. Hay que tener presente que cuesta cerrar esa opciones pero él piensa en mejorar la plantilla".

En cuanto al salta del canterano Momo Mbaye, su reflexión fue la siguiente: "El año pasado ya nos gustó traer un central más que fuera sub'23 para complementar por aquello de las lesiones y las sanciones. Al principio de verano pensamos lo mismo y la pretemporada está, entre otras cosas, para que se vean a los canteranos y nos hemos llevado una sorpresa con Momo. Qué mejor que se él el que complemente ese puesto. Se ha llegado a un acuerdo. Se pensaba una cosa pero la pretemporada está para estos cambios", dejando entrever que se sopesaba la cesión del central senegalés.

El responsable de la dirección deportiva admite que se contemplan las dos vías de llegada, bien como fichajes o como cesiones. "Valoramos tener gente en propiedad o cedidos. Hay equipos importantes que puede sacar jugadores y ahí trabajamos la vía de una cesión. Buscamos jugadores importantes y cuesta llegar a un acuerdo con el jugador y con el club de origen".

Para acabar, se le cuestionó por el papel que le quedan a otros canteranos como es el caso de Kike Carrasco y de la licencia final que tendrá Víctor Chust. "Los que no son sub'23 le intentamos buscar una salida. Con el caso de Momo, sabemos que puede ayudar y por eso se le hace del primer equipo. Después está el caso de Parra, que sale cedido. Kike Carrasco, sí no tiene cabida primer equipo irá cedido", añadiendo de Víctor Chust que "puede ser del filial o primer equipo". "Se hace en sintonía con las licencias que tengamos. Ahora mismo es posible que tenga licencia del filial sabiendo que jugamos el domingo".