La polémica de los abonos del Cádiz CF: ¿Obligan otros equipos a la activación del carnet cada partido?

La temporada 2022/2023 está a punto de arrancar para el Cádiz CF. Aunque este año hay más nerviosismo y dudas que nunca. La falta de fichajes y las continuas quejas de los abonados por el trato recibido hasta ahora ensombrecen el presente.

Cuando el club presentó los abonos 2022/2023, allá por junio, comunicó una medida que no gustó. Entonces, la afición decidió dejar los problemas para el futuro. Esa polémica medida no fue otra que la necesidad de activar los abonos para cada partido de liga en casa, con la idea de que las plazas no confirmadas queden libres para su venta en taquilla. Ese momento de habilitar el carnet para acudir al estadio ha llegado y el cadismo ha respondido con irritación.

La plataforma Alma Cadista no ha tardado en enseñar los dientes. Aunque en su día ya hicieran hincapié en la dudosa legalidad de esta obligación, ahora la actualidad les lleva a recordar con más vehemencia la disconformidad.

En Alma Cadista entienden que esto excluye a los aficionados de mayor edad, normalmente menos digitalizados, y que supone una indefensión del abonado. Otra de las cosas que molesta especialmente al cadista es verse en la tesitura semanal de que un descuido pueda dejarles sin su plaza para el partido, pese a haber pagado su abono. Y un motivo más de queja: al activar el abono para el encuentro ante la Real Sociedad, no hay un mensaje de confirmación clarificador en el correo electrónico.

El problema tiene más aristas. El Cádiz CF no contempla por ahora que aquellos aficionados que no disfruten de su plaza en algún partido sean recompensados por ello. El dinero de la venta de su asiento iría íntegramente al club, ni siquiera un porcentaje de la misma al propietario del asiento.

¿Qué otros equipos tienen una medida similar?

Ceder el asiento por no poder asistir a un encuentro no es algo nuevo ni anormal en el mundo del fútbol. Muy distinto es la activación del carnet para cada partido, algo a lo que casi ningún equipo recurre, salvo en partidos disputados en pandemia con aforo reducido.

La cesión del asiento está desde hace muchos años. Sin embargo, la mayoría de equipos activan este mecanismo sin desproteger los derechos del aficionado.

Por ejemplo, el Sevilla FC permite ceder el abono cada semana a sus aficionados. Previa comunicación, cualquier sevillista puede dirigirse al club y dar permiso para que su localidad salga a la venta. En caso de que alguien llegue a comprar ese asiento, el Sevilla se queda con un 50% y el abonado recibe el otro 50% del coste de la entrada, cuyo precio decide el club.

Algo similar ocurre en el Real Madrid. El socio se comunica con el club para que este disponga libremente de su plaza para su comercialización o cesión a otro socio. En caso de venta, el propietario recibe un 35% de la venta. Otro caso. El Granada a final de la temporada pasada decidió que aquellos aficionados que no fueran a ver el encuentro contra el Espanyol, dejaran libres sus plazas a cambio de un porcentaje muy alto del 75% de la entrada. En todo momento, fue una decisión libre, que controló el aficionado desde su portal.

En todos estas situaciones expuestas, el abonado siempre tiene la última palabra, es quien decide de motu propio lo que se hace con su localidad. Sin embargo, en el caso del Cádiz CF, hay una obligatoriedad de activación del carnet que, por despiste o falta de medios, puede que nunca se llegue a dar. Una situación que puede generar un claro perjuicio al aficionado al no ser dueño absoluto de un abono que ha pagado previamente.

La otra comparación odiosa es el dinero de las entradas. De momento, cualquier aficionado que ceda su localidad, voluntaria o involuntariamente, no percibirá ningún porcentaje por la venta de su localidad por parte del club.