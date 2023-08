Cádiz CF: Maxi Gómez y su deseo por debutar el sábado

La sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla sigue siendo el 'fortín' de las presentaciones y renovaciones del Cádiz CF 2023/24. En esta ocasión le ha tocado el turno a Maxi Gómez, el último en unirse al proyecto amarillo El atacante recala en calidad de cedido por parte del Trabzonspor.

Juanjo Lorenzo, responsable de la dirección deportiva de la entidad, estuvo al frente de la presentación. "Damos la bienvenida a un nuevo jugador a nuestro club, conocido por todos en España. Viene cedido con opción de compra, ojalá todos estemos satisfechos a final de temporada y podamos extenderla. Es un fichaje que llevamos tiempo trabajando".

Posteriormente fue el turno del nuevo futbolista del Cádiz CF, que expuso sus primeras impresiones. "Estoy muy agradecido al presidente, a la dirección deportiva y todos los estamentos del club. Tengo muchas ganas de que sea sábado y pueda jugar con mis nuevos compañeros. Llego con muchas ganas a este club", lanzaba nada más empezar con los ojos puestos ya en el verde.

"Tengo muchas ganas de jugar y debutar. Dar mucho al equipo y ofrecer a la afición que es una hinchada increíble. Ha sido un trabajo duro el hecho de venir a España. He dejado Turquía y estoy muy agradecido al Cádiz. Se ha trabajado mucho la opción de venir aquí, la oferta del Cádiz se dio y la verdad es que estoy muy ansioso de jugar. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien, tengo que devolver al aprecio que tiene el club conmigo", explicaba seguidamente.

Maxi Gómez se refirió al recibimiento por parte del resto de integrantes de la plantilla. "Me hicieron sentir como uno más del grupo. He visto un grupo muy familiar, muy cercano. Me he sentido muy arropado en mi llegada", añadiendo el delantero que "tengo muchas ganas de jugar, aportar lo mejor para mis compañeros y para la afición, que sé que es una afición increíble".

"He hablado con Pacha Espino y me contó que este club es familiar y en el que hay mucha unión"

El proceso del jugador hasta estar a la altura de lo que requiere el Cádiz CF y su entrenador, Sergio González. "El objetivo mío es, primero que nada, unirme bien al grupo, estar cerca de los compañeros, de la enseñanza del cuerpo técnico. Uno es joven, hay otros veteranos que tienen experiencia y yo intento escuchar tanto a otros futbolistas como al cuerpo técnico. Me gusta aprender de los más grandes y luego tratar de hacer las cosas bien para el grupo, que es lo fundamental. Había más equipos interesados pero cuando surgió la opción del Cádiz no lo pensé. He hablado con Pacha Espino y me contó que este club es familiar y en el que hay mucha unión, también con Ocampo y Sobrino que me han ayudado mucho".

Maxi sabe el nivel de la entidad en la que recala, lo que se pudo desprender de su s¡ siguiente afirmación. "Es un grandísimo club, he pasado por muchos equipos de LALIGA y cuando he venido a jugar a Cádiz se complica ganar. Es un equipo que compite muy bien, que el grupo está muy unido y eso se refleja en la cancha. Lucha cada balón como la última y eso es lo lindo de venir acá. Me hablaron muy bien de Cádiz y estoy muy feliz de estar aquí".

El nuevo integrante de la plantilla del Cádiz CF ya está a las órdenes del entrenador con el deseo de que el próximo sábado pueda efectuar su estreno de amarillo en el encuentro contra el Almería.