El Cádiz CF y la final del Falla no es la primera vez que coinciden

No es la primera vez, quién sabe si la última, que coinciden en día y hora la celebración de la final del concurso de agrupaciones del Teatro Falla y la disputa de un partido de Liga del Cádiz CF. Cuando el árbitro haga sonar el silbato en el encuentro entre el Sporting de Gijón y el equipo amarillo, a partir de las nueve de la noche del 21 de febrero de 2020, el telón del coliseo llevará una hora alzado con las actuaciones de las antologías de Juan Carlos Aragón y Manolo Santander.

La final de verdad (la participación de las agrupaciones clasificadas) está previsto que comience a la misma hora que está programado el partido que inaugura la 29ª jornada.

La atención de los amantes de la fiesta y el fútbol estará dividida hasta poco antes de las once de la noche entre dos eventos de máximo interés. Los más fatigas tienen preparadas dos pantallas para no perderse nada. Otros no soltarán el mando a distancia de la tele para cambiar de un acontecimiento a otro. Y en el Teatro todos estarán pendientes de lo que se cuece a 900 kilómetros.

La final del Falla y el partido del Cádiz CF a la vez son como los eclipses, se dan una vez cada cierto tiempo. El precedente más cercano (habría que rebuscar en el pasado más remoto para comprobar si se ha llegado a producir otra sincronía) se remonta justo diez años atrás.

La final del concurso de Carnaval de 2010 transcurrió en sus compases iniciales mientras el Cádiz CF jugaba con el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Todos los presentes en el Teatro estuvieron puntualmente informados del desarrollo del duelo sobre el césped. Desde el gol de los cordobeses en la segunda parte el marcador definitivo.

Como era de esperar, la simultaneidad fue objeto de cachondeo en el escenario del Falla. El cuarteto Los vaqueros de Springfield, que actuó ya con el partido finalizado (derrota 1-0 de los amarillos), fue uno de los que hizo alusión directa y además actualizada.

Carlos Mení, con el tipo de indio hechicero en el grupo de Manuel Morera, en plena invocación de los dieses, se hizo eco del resultado: "¡Dios del deporte, dios futbolero, vete al carajo que ha perdido el Cádiz uno a cero! Ya lo dijo Víctor Espárrago (el entrenador hace una década), en el Cádiz sólo quiero gente que hable bien el español y ahora digo yo cómo carajo se entiende con Antonio Muñoz".

En el equipo amarillo jugaban entonces Cifu, Dani Fragoso, Erice, Toedtli, Enrique... En la portería estaba Kiko Casilla, que con los años llegó al Real Madrid. Y en el banquillo de aquel partido estaba Jaume Costa, hoy lateral del Valencia.