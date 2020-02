Las peñas cadistas que asistirán a El Molinón

La Liga se adentra en el largo esprint hasta la meta con el inicio del último y definitivo tercio. La importancia de cada partido aumenta a medida que se acerca el final. El Cádiz CF busca la victoria en El Molinón (viernes 21 de febrero a las nueve de la noche) después de la derrota en casa frente al Málaga que resultó dolorosa por la oportunidad que perdió de incrementar las diferencias sobre sus perseguidores más cercanos en la clasificación.

Para no perder costumbre, el conjunto amarillo no estará solo pese a jugar a 900 kilómetros de distancia. No faltarán aficionados cadistas en El Molinón en el partido de la 29ª jornada de Liga.

Entre los seguidores del equipo amarillo estarán presentes, entre otros, miembros de las peñas Pulpo amarillo (con sede en Ferrol), Cadistas del Norte (Cantabria), Pero Sempre Cádiz (Barcelona), Holoturia amarilla (Cádiz), Morcilla amarilla (Burgos) y Tercio amarillo (Cádiz).

Asistirán además gaditanos y cadistas residentes en Asturias y alrededores para dar aliento a su equipo en una noche importante. La afición del Cádiz CF, aunque esté en clara minoría frente a la hinchada sportinguista, ejercerá su papel de jugador número 12.