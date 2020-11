El gran comienzo del Cádiz CF: Cervera, candidato a mejor entrenador de octubre

Se amontonan las pruebas que demuestran el excelente arranque de temporada del Cádiz CF en su nueva etapa en Primera División. Cinco jornadas seguidas sin perder, quinto puesto en la clasificación con 14 puntos, cuatro jugadores convocados por sus selecciones…

Y ahora, Álvaro Cervera es nominado por LaLiga (órgano rector del fútbol profesional en España) como candidato a mejor entrenador del mes de octubre. Cervera se erige en uno de los técnicos de moda.

Los números acumulados por el conjunto amarillo durante el undécimo periodo mensual de 2020 llevan a Cervera a ser considerado como uno de los entrenadores más destacados. Su inconfundible estilo de juego da resultado en el este inicio de campaña, con una productiva cosecha de puntos en busca de la permanencia.

Y es que el Cádiz CF resolvió presentó en octubre una cuenta difícilmente mejorable. Disputó cinco encuentros con un balance de tres victorias y dos empates. No sólo no perdió sino que sumó 11 de los 15 puntos en liza. Y además fue el equipo menos goleado con un solo tanto en contra. Marcó cinco. Si es capaz de mantener ese ritmo, la salvación no debería ser un problema.

Los gaditanos ganaron 0-1 al Athletic de Bilbao en San Mamés el 1 de octubre para después empatar (1-1) en casa frente al Granada el día 4. El 17 dieron la campanada con el triunfo a domicilio (0-1) contra el Real Madrid y el 25 firmaron tablas (0-0) ante el Villarreal en el estadio Carranza antes de doblegar (0-2) al Eibar en Ipurua el 30. Tres golpes de autoridad como visitante, un hecho nada usual en la máxima categoría.

Cervera ha sido nominado junto al técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, y al preparador del Granada, Diego Martínez.

El conjunto vasco es el actual líder de la Liga con 17 puntos (tres más que los amarillos) gracias a un recorrido espectacular, con una secuencia de goleadas que le convierten en el equipo más en forma en este tramo del campeonato. El Cádiz CF y a Real se ven las caras en Carranza el próximo 2 de noviembre (décima jornada de Liga).

🧐🔝🌟 ¡TÚ eliges al #MejorEntrenador del mes de octubre de #LaLigaSantander!



📋👉 Imanol Alguacil

📋👉 Diego Martínez

📋👉 Álvaro Cervera



🚨 ¡VOTA AHORA! 🚨 — LaLiga (@LaLiga) November 5, 2020

El Granada, sexto clasificado con 14 puntos (idéntica cifra que el Cádiz CF), hizo un buen trayecto en octubre con dos victorias y un par de empates (además de su exitoso estreno en la Liga Europa) que sitúan a Martínez en la terna de mejores entrenadores.

Los aficionados pueden votar entre Cervera, Alguacil y Martínez en la web de LaLiga.