"No quiero un partido de ida y vuelta"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, alertó el viernes del peligro del Córdoba en su estadio. "En casa es bastante fiable, suele jugar partidos de mucha ida y vuelta, con muchos goles a favor y en contra. A nosotros no nos va este tio de partidos.

El técnico no desveló si mantendrá a los once que salieron en el duelo ante el Reus. "Siempre buscamos la mejor manera. Ahora va bien así. Cuando no vaya bien iremos cambiando.

El Cádiz debe pagar una cláusula para que Edu Ramos pueda jugar en Córdoba, su anterior equipo. "El sábado se decidirá si juega o no", indicó Cervera antes de recalcar que prevalece la idea del club.

La clave del encuentro en el Nuevo Arcángel es que "el partido sea como nosotros queremos, no como quieren ellos. El peligro siempre es estar en la dinámica del rival. Si podemos apaciguar el partido, mucho mejor".

El Cádiz va a más. En dos semanas pasa de estar en el descenso a ocupar la novena posición. "La recuperación es por el equipo que hay, por no depender de una sola persona. Hay una buena plantilla, un trabajo anterior, un buen acompañamiento". Añadió que "hablo con mis colaboradores y tengo mi opinión sobre que ha influido en la mejora. No debo decir una serie de claves que quedan a nivel interno, aunque hay otra como la recuperación de jugadores, estados de ánimo, bajas formas..."

La puesta en forma de Garrido y José Mari son dos ejemplos de la progresión del Cádiz, admitió el míster.