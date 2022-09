Ben Harburg toma la delantera en el Cádiz CF en su vertiente de actividad industrial

El fútbol en su vertiente de actividad industrial estará a debate entre el 28 y 29 de septiembre en una nueva edición del 'World Football Summit' (WFS), que en esta ocasión se desarrollará en Sevilla y que reunirá a unos 2.500 asistentes de un centenar de países, entre ellos representantes de la FIFA, UEFA, LaLiga, la Bundesliga o la Premier League, entre otros. Entre el elenco de ponentes se encuentra Ben Harburg, copropietario del Cádiz CF, que ha sido invitado al evento.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, así como Jaume Roures, fundador de Mediapro, son algunos de los participantes entre los aproximadamente 150 ponentes que participarán, informó la organización en un comunicado, en el que también destaca los diez galardonados de la edición de 2022 de los premios de la WFS.

Entre estos, destaca la empresa de comunicación DAZN, que recibirá el de 'Mejor iniciativa de fútbol para la mujer' por su ayuda a que el fútbol femenino llegue a nuevas audiencias a través de su plataforma de difusión y su innovadora campaña publicitaria; o el club alemán Eintracht de Fráncfort, vigente campeón de la Liga Europa, al que se le ha concedido el de 'Mejor iniciativa de transformación digital' al considerar que el enfoque basado en los datos los ha llevado al éxito en el torneo continental y ha mejorado la experiencia de los aficionados.

Esta sexta edición de la WFS en Europa, además de los asistentes, tendrá un millar de participantes virtuales por internet y se desarrollará en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de la capital hispalense, donde se compartirán conocimientos y experiencias de la visión del presente y futuro del fútbol, de las tendencias tecnológicas, la consolidación del fútbol femenino, la sostenibilidad o cómo conectar con el aficionado del futuro.

También estarán en los ponentes Cindy Cone, presidenta de US Soccer; Óscar Mayo, director General Ejecutivo de LaLiga; Ángel Haro, presidente del Betis; David Garrido, presentador en Sky Sports y maestro de ceremonias del evento; Ben Harburg, copropietario del Cádiz CF.

Los organizadores del 'World Football Summit' (WFS) presentan a Ben Harburg como socio gerente de MSA Capital, una empresa de inversión global con más de 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y también es miembro del Consejo de Administración de varias empresas privadas y públicas, así como de varias organizaciones sin ánimo de lucro. Igualmente agrega que es copropietario del Cádiz CF.

