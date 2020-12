Augusto Fernández: "La base es la humildad y el trabajo"

El mediocentro del Cádiz CF Augusto Fernández atendió a los medios de comunicación desde la Ciudad Deportiva de El Rosal el jueves 10 de diciembre. Vía telemática, el argentino habló de diferentes aspectos personales y colectivos. "Llegué a Cádiz con mucha ilusión, la llamada del club me ilusionó en un momento en el cual no sentía ese deseo o cosquilleo de competir. Estuve en China dos años. Es un fútbol de menor jerarquía, no se vive con tanta ilusión y la llamada del Cádiz significó renovar la ilusión. Estar en un vestuario, en un equipo, renovó mi ilusión. Gente con experiencia puede ayudar en un vestuario y con esa mentalidad vine aquí", explicó.

Trabajo diario: "Trato de aprovechar cada día. El fútbol es como la vida. Día a día, sobre todo a mi edad. En mi día a día me baso. Entreno con ganas, con entusiasmo y con el deseo de competir. Estoy en guardia para cuando el entrenador me ponga. La competencia interna es sana y positiva, se está viendo una estabilidad del equipo. La competencia hace que el equipo crezca".

Construidos desde la humildad y el trabajo: "Lo que se ve es el partido cada fin de semana, pero este se construye cada día por humildad y trabajo. No hay que perder la humildad porque si no, te vas del eje y te desenfocas. Humildad y trabajo, esa es la base para consolidar el equipo".

Regreso a Balaídos: "Para mí es especial ir a Vigo, pisar la ciudad. Enfrentarme al Celta siempre es especial porque me trae lindos recuerdos. Mi etapa allí fue muy linda en la que siempre me sentí respetado, en el club y en la ciudad. Es hermoso para mí volver allí".

Partido a partido: "Nosotros no podemos elegir en qué partido enfocarnos, si hacemos eso estamos fuera de camino y nos equivocaremos. La inercia del equipo es centrarse en cada partido. Primero nos enfocamos en el partido del Celta, luego ya veremos el partido de Copa. Lo que sí puedo decir es que en el fútbol no se puede subestimar, no te puedes confiar. Primero hablaremos del partido ante el Celta".

Bien físicamente: "Estoy muy bien. Entreno con todas mis ganas, no me guardo nada. Eso me hace sentir bien a mí. Después, más o menos minutos es una decisión del míster. Estoy preparado como lo estuve ante el Athletic. Tuve un percance y ya volví a entrenar. Me sentía bien y no me gusta estar parado porque sí. Estoy preparado, en guardia, para cuando toque".

Ante los grandes: "Hace mucho más ruido cuando le ganas a un Real Madrid o un Barcelona, pero en nuestro objetivo, que es la permanencia, está clarísimo que estos partidos son más importantes que los otros de cara a nuestro objetivo. El tema es enfocarse en eso. Hay que disfrutar lo que pasó hasta el día siguiente, después toca centrarse en el próximo. Tenemos que seguir en nuestra dinámica para seguir logrando resultados positivos".

Palabras para Iago Aspas: "Conozco a Iago Aspas, conozco su actitud. El fútbol es talento, físico, pero sobre todo es mental, anímico. Personalidad y carácter. Iago lo tiene. Cuando tienes eso, la edad pasa a ser un número. Intentaremos contrarrestarle el lunes para que no pueda explotar todo su potencial".