Arteaga, un protagonista de oro del duelo Cádiz-Espanyol

Moisés García Fernández es el nombre del inolvidable Arteaga. Inolvidable en Carranza para los cadistas que le disfrutaron e igualmente en Sarriá y luego en el Olímpico de Montjuic para los espanyolistas que tuvieron la suerte de tenerle a lo largo de nueve temporadas. Cádiz y Espanyol se verán las caras el jueves, con motivo de la Copa del Rey, y Arteaga será el centro de muchas miradas por su intenso pasado en ambos conjuntos. En el de su tierra, de donde despegó tras dos campañas muy interesantes como profesional tras salir de la cantera; y en el catalán, con cuya camiseta y brazalete de capitán llegó a levantar una Copa en el año 2000.

Arteaga será el jueves un invitado de excepción. Un aficionado con el corazón a medias entre el amarillo y el blanquiazul; es inevitable. El ex futbolista profesional, ahora inmerso en un proyecto con ETL Sport, baraja ya sus sensaciones a la espera del cara a cara de los equipos de sus amores. En declaraciones a Diario de Cádiz, reconoce que "tengo unas sensaciones extrañas, un sentimiento dividido". "Dos equipos que forman parte importante de mi carrera se ven en la Copa. Es un sentimiento raro".

El ex cadista y ex espanyolista otorga el papel de favorito al equipo catalán. "Viendo la situación de uno y otro, la balanza va a favor del Espanyol, pero luego puede ser que el Espanyol ponga a gente que no es habitual... y el Cádiz puede tener opciones en casa, donde el público va a apretar. Sacar un buen resultado del Carranza y allí ver cómo va el partido es una de las posibilidades a las que debe agarrarse el Cádiz. Aunque en su campo, el Espanyol está haciendo las cosas bien", advierte.

Analiza al conjunto de su tierra, que sufre desde la 'zona caliente' de Segunda A. Arteaga aporta su argumento. "Este año no hubo muchos refuerzos y el inicio de Liga ha sido complicado. Creo, a título personal, que la gente se acomoda en todos los aspectos y le sucede a todo el mundo en general. Y no olvidemos que, en Cádiz, la exigencia es grande". Arteaga aprovecha para recordar, en la entrevista concedida a este medio, que "la Liga en Segunda es muy competitiva y el Cádiz tiene carencias en algunos puestos". "Afortunadamente gente como Manu Vallejo y Jairo hacen que el equipo haya mejorado, pero nos sigue faltando gol".

Precisamente el canterano es un jugador muy del agrado del inolvidable extremo. "Me alegra mucho verle ahí en el primer equipo porque me siento identificado con él. Me entusiasma verle con esa actitud y ganas a pesar de que es lógico que esté verde y que le falte tranquilidad y veteranía. La veteranía le hará ser mejor porque el ímpetu que tiene hace que falle algunos goles. Tiene muchas condiciones y lo da todo. Si tuvieramos cinco más como Manu, el Cádiz daría un cambio muy importante", apostilla.

Un gaditano muy recordado en la Tacita y querido en la otra punta del país. El sector espanyolista de Barcelona le adora. "Con la empresa con la que trabajo viajo varias veces por allí y he recuperado el contacto con la gente. Hace poco estuve con los veteranos del Espanyol y acudí a ver el Espanyol-Levante. Pasé por la puerta del estadio que lleva mi nombre y allí, entre los seguidores, noté que me quieren y que he dejado huella. Siempre agradezco esas muestras de cariño". Palabras de Arteaga, un tipo sencillo y amable que un día tocó el cielo llevando el escudo del Cádiz en Primera y llevando al Espanyol a conquistar una Copa del Rey. Un gran 'perico' en la Tacita.