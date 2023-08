Antoñito Molina muestra en Rota la bandera del Cádiz CF

El cantautor roteño Antoñito Molina es el protagonista del cartel de la cuarta jornada de LALIGA EA Sports entre el Cádiz CF y el Villarreal CF y, por este motivo, ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club, en la que repasa tanto el momento actual del equipo cadista como de su carrera profesional.

De inicio, ha comentado que, para él "es un orgullo muy grande, una satisfacción enorme y uno de los regalos de la vida el hecho de protagonizar el cartel de un partido del Cádiz CF". "No me lo esperaba, aunque me siento súper cadista y me encanta el fútbol, nunca te esperas que, relacionado con la música, te llamen para esto. Es una satisfacción enorme para mí, mi familia y para Rota, que es muy cadista también. Rota es cadista de siempre, recuerdo de niño las camisetas del Cádiz CF, la peña 'El Camaleón' de Rota... Rota es un pueblo muy cadista, diría que de los que más de la provincia", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que "el Cádiz CF es el equipo de nuestra ciudad" y ha reconocido que, a pesar de ser roteño, se siente "súper gaditano". "Estoy vinculado a Cádiz por muchos aspectos: el carnaval, la Semana Santa, amigos que tengo aquí... Hay una vinculación muy fuerte, bonita y de verdad. El Cádiz CF es una cosa muy de nosotros sin ser de Cádiz como tal. En Rota hay dos equipos, el Rota y la Roteña, pero Rota es muy cadista. El equipo de la ciudad es el Cádiz CF. Mi padre, por ejemplo, es de la Roteña de toda la vida, pero es cadista a más no poder. Lo llevo dentro también", ha detallado.

Al hilo de la unión entre Rota y el Cádiz CF, Antoñito Molina se deshizo en elogios hacia el capitán de la primera plantilla, José Mari, originario igualmente de la villa y que es "un buen amigo" del cantautor. "Soy un poco más pequeño que él, pero lo he seguido siempre. De pequeño jugaba al fútbol con él en la Roteña, y siempre me ha parecido el ejemplo de persona luchadora. Le ha costado mucho trabajo todo pero ha perseguido su sueño y ha trabajado mucho, en la sombra, hasta que la vida le ha devuelto todo el trabajo que ha hecho", ha expresado al tiempo que ha manifestado que el mediocentro cadista "representa, a la perfección, el roteño, al cadismo y al Cádiz CF, porque tiene ese punto de rabia y corazón, además de una calidad enorme. Para Rota, es un privilegio que José Mari esté en el Cádiz CF y haya hecho las cosas tan grandes que ha hecho, que nos ha regalado partidazos, y llevando siempre al Cádiz CF por banderas".

Asimismo, ha desgranado que "el crecimiento del Cádiz CF en los últimos años es brutal. La pasada temporada tuve la suerte de compartir, con mi padre, varios partidos y, desde fuera, se ve que la gente va hasta el final con el Cádiz CF. Las cosas se están haciendo bien, con mucho sacrificio y esfuerzo, porque no sería posible conseguir entonces buenos resultados. Estamos viviendo una época bastante bonita. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo".

Comparando el crecimiento de la entidad amarilla y el de su carrera profesional, Antoñito Molina ha expuesto que "en estos últimos años, el sacrificio y el trabajo tanto míos como del Cádiz CF ha llevado a cumplir sueños. El Cádiz CF, con mucho trabajo, ha sacado partidos adelante. Es un ejemplo bonito, sin sacrificio y trabajo no se consigue nada en la vida. A mí me gustan las cosas cuando se trabajan, porque después se saborea el éxito, o la felicidad, mejor. El Cádiz CF y Antoñito Molina somos sufridores, pero cuando celebramos las cosas lo hacemos desde dentro y con el corazón".

De hecho, ha reconocido encontrarse "en un momento que no sabía ni que existía, no sabía que podía pasarme esto. No contemplaba vivir esto tan bonito a mi edad". "Después de tantos años trabajando, muchos kilómetros y tantas canciones, tener el cariño de la gente... Las canciones son todo porque es lo que te une al público, pero la persona está casi por encima porque las canciones pueden pasar de moda, pero las personas no. El Cádiz CF tiene una filosofía de trabajo y de vida, porque al Cádiz CF lo ha querido todo el mundo siempre y se le va a seguir queriendo esté donde esté, y eso es por algo más que los goles. No conozco a ninguna afición como la del Cádiz CF, es un tesoro que ni el club más grande del mundo puede tener", ha afirmado orgulloso.

Por último, ha deseado, tanto para el Cádiz CF como a nivel personal, "tener salud emocional, ilusión y amor. Con eso se puede conseguir todo. Creo que este año vamos a disfrutar del Cádiz CF en resultados y fútbol y, en cuanto a mí, pido disfrutar de cada concierto y que las canciones sigan saliendo. Lo demás va a ser consecuencia del trabajo y del amor que le pongamos. Evidentemente, espero que el Cádiz siga en LALIGA EA Sports".